Министр энергетики США Райт заявил, что Вашингтон может взять на себя управление украинскими АЭС

США могут взять на себя управление украинскими АЭС, если это поможет завершить войну РФ против Украины, — министр энергетики США Крис Райт.

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США могут принять участие в управлении украинскими электростанциями, если это поможет обеспечить прекращение огня и принести мир. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в комментарии Fox News.

«У нас есть огромный технический опыт в Соединённых Штатах, чтобы управлять этими станциями. Я не думаю, что для этого нужны военные», — отметил Райт.

Райт сказал, что президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио уже «работают над тем, чтобы прекратить войну в Украине», и отметил, что если необходимым инструментом для этого станет управление украинскими АЭС США, то это можно реализовать.

«Как нам принести мир в Украину? Как сделать так, чтобы эти боевые действия прекратились? Что нужно для того, чтобы обе стороны сложили оружие? Если это поможет достичь этой цели, пусть США управляют атомными электростанциями в Украине. Без проблем, мы можем это сделать», — подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что в контексте прекращения боевых действий обсуждается с РФ вопрос контроля над Запорожской АЭС.

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