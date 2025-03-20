На Прикарпатье мужчина умер при попытке нелегального пересечения границы, суд наказал виновных

Мужчина умер от переохлаждения в заброшенном здании.

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На Прикарпатье группа мужчин устроила нелегальную переправу через границу, во время которой погиб военнообязанный. Приговор по делу № 347/2742/23 вынес Косовский районный суд Ивано-Франковской области.

В материалах дела указано, что двое мужчин организовали незаконное пересечение границы военнообязанными. Один из обвиняемых — уроженец села Хороцево Верховинского района. Его сообщник — уроженец села Розтоки Косовского района.

В марте 2023 года к преступной деятельности присоединился третий фигурант, который должен был подыскивать военнообязанных для их дальнейшей переправки через границу и получать за это деньги.

Ночью 27 марта 2023 года третий фигурант организовал сбор и перевозку военнообязанных, которые намеревались попасть в Румынию. По дороге к украинско-румынской границе одному из клиентов стало плохо.

Его оставили переночевать в заброшенном здании в урочище Мокрин, расположенном в селе Зеленое.

Ориентировочно в 9 утра 28 марта организаторы незаконного пересечения границы направились к развилке в селах Пробийнивка и Грамотное.

В это время военнообязанный, у которого ухудшилось самочувствие, умер от переохлаждения в заброшенном здании.

С августа до середины октября 2023 года обвиняемые находились под домашним арестом. В суде они признали свою вину.

Суд признал двух мужчин, организовавших незаконную переправу за границу, виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины.

Им назначили наказание в виде штрафа в размере 13 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 221 000 гривен, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях государственной или коммунальной формы собственности сроком на три года, без конфискации имущества.

Приговор может быть обжалован в Апелляционном суде Ивано-Франковской области через Косовский районный суд в течение 30 дней со дня его оглашения.

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