Greenpeace обязали выплатить компании Energy Transfer $660 млн в качестве компенсации ущерба

Судебное разбирательство между Energy Transfer и Greenpeace длилось 9 лет.

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Суд присяжных штата Северная Дакота обязал Greenpeace выплатить техасской трубопроводной компании Energy Transfer $660 млн в качестве компенсации ущерба. Об этом сообщает The New York Times.

Проект подземного трубопровода Dakota Access Pipeline, стоимостью $3,78 млрд запустили в июне 2014 года, а строительство началось в июне 2016 года, создав около 42 тыс рабочих мест с общей суммой заработных плат в $2 млрд, однако строительство остановилось из-за протестов индейцев резервации Стэндинг-Рок, которые утверждали, что трубопровод угрожает священным землям и водоснабжению реки Миссури. К протестам присоединились голливудские знаменитости и активисты.

Барак Обама, который в то время был президентом США, и федеральное правительство поддержали протестующих и приняли решение приостановить строительство.

Во время своей первой каденции Дональд Трамп отменил решение об остановке строительства трубопровода, и в 2017 году Dakota Access Pipeline протяженностью 1900 км был введен в эксплуатацию.

Energy Transfer Partners решила подать в суд на Greenpeace, обвинив ее в клевете и организации преступного поведения протестующих у трубопровода Dakota Access в 2016 и 2017 годах, заявив, что организация «подстрекала» людей к протестам с помощью «кампании по дезинформации».

Также компания обвинила их в финансировании протестов против строительства трубопровода, которые, по мнению Energy Transfer, привели к значительным финансовым потерям и ущербу репутации.

Greenpeace заявила, что ее роль в протестах была незначительной, и назвала иск попыткой подавить свободу слова и критику нефтяной промышленности.

Судебное разбирательство длилось 9 лет.

Коллегия присяжных из девяти человек в здании суда округа Мортон в Мандане, штат Северная Дакота, после двух дней обсуждений, вынесла вердикт присудив Energy Transfer компенсацию в размере более $660 млн.

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