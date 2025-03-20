Практика судов
  1. В мире

Greenpeace обязали выплатить компании Energy Transfer $660 млн в качестве компенсации ущерба

10:12, 20 марта 2025
Судебное разбирательство между Energy Transfer и Greenpeace длилось 9 лет.
Greenpeace обязали выплатить компании Energy Transfer $660 млн в качестве компенсации ущерба
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суд присяжных штата Северная Дакота обязал Greenpeace выплатить техасской трубопроводной компании Energy Transfer $660 млн в качестве компенсации ущерба. Об этом сообщает The New York Times.

Проект подземного трубопровода Dakota Access Pipeline, стоимостью $3,78 млрд запустили в июне 2014 года, а строительство началось в июне 2016 года, создав около 42 тыс рабочих мест с общей суммой заработных плат в $2 млрд, однако строительство остановилось из-за протестов индейцев резервации Стэндинг-Рок, которые утверждали, что трубопровод угрожает священным землям и водоснабжению реки Миссури. К протестам присоединились голливудские знаменитости и активисты.

Барак Обама, который в то время был президентом США, и федеральное правительство поддержали протестующих и приняли решение приостановить строительство.

Во время своей первой каденции Дональд Трамп отменил решение об остановке строительства трубопровода, и в 2017 году Dakota Access Pipeline протяженностью 1900 км был введен в эксплуатацию.

Energy Transfer Partners решила подать в суд на Greenpeace, обвинив ее в клевете и организации преступного поведения протестующих у трубопровода Dakota Access в 2016 и 2017 годах, заявив, что организация «подстрекала» людей к протестам с помощью «кампании по дезинформации».

Также компания обвинила их в финансировании протестов против строительства трубопровода, которые, по мнению Energy Transfer, привели к значительным финансовым потерям и ущербу репутации.

Greenpeace заявила, что ее роль в протестах была незначительной, и назвала иск попыткой подавить свободу слова и критику нефтяной промышленности.

Судебное разбирательство длилось 9 лет.

Коллегия присяжных из девяти человек в здании суда округа Мортон в Мандане, штат Северная Дакота, после двух дней обсуждений, вынесла вердикт присудив Energy Transfer компенсацию в размере более $660 млн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В комитете подтвердили, что все судебные решения по уголовным делам, связанным с мобилизацией, и делам о лишении уклонистов права управления автомобилем собираются засекретить

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал норму о «секретности» всех судебных решений по уголовным делам, связанным с мобилизацией, и по делам по искам ТЦК о лишении уклонистов права управления автомобилем – член Комитета Роман Бабий.

Членам ВККС предлагают выплачивать помощь на оздоровление во время отпуска – депутаты зарегистрировали законопроект

Членам Высшей квалификационной комиссии судей предлагается предоставлять отпуск на 30 дней с выплатой помощи на оздоровление в размере должностного оклада, то есть 236 тысяч грн.

Комитет рекомендовал принять изменения в УПК в связи с введением специализации судей по рассмотрению преступлений, совершенных военнослужащими

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует принять законопроект с изменениями в УПК в связи с предстоящим введением специализации судей по рассмотрению уголовных производств в отношении военнослужащих, а также военных преступлений.

Кандидаты в судьи, которые не смогли сдать экзамен, смогут попробовать еще раз в этом же году

Депутаты предлагают убрать ограничение, которое мешает кандидатам, в том числе в Антикорсуд, не сдавшим экзамен или не явившимся на него, повторно участвовать в конкурсах в течение одного года.

ВАКС: правосудие с обвинительным уклоном

Следственные судьи ВАКС уже на этапе избрания меры пресечения находятся под влиянием целенаправленно сформированного общественного мнения, и им необходимо проявлять мужество, чтобы при принятии решения не оглядываться на общественное осуждение и «атаку» общественных активистов – гораздо проще «плыть по ветру», удовлетворяя ходатайства НАБУ/САП и применяя к подозреваемым максимально строгие виды процессуального принуждения.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Мінаєва
    Катерина Мінаєва
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олег Оксененко
    Олег Оксененко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Ганна Панова
    Ганна Панова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Драчук
    Тетяна Драчук
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду