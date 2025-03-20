Правительство утвердило новый перечень ВОТ и территорий боевых действий – документ

Документ содержит перечень территорий, которые классифицируются по уровню безопасности и состоянию контроля со стороны украинской власти.

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В Украине утвердили обновленный перечень территорий, где ведутся боевые действия и временно оккупированных территорий. Так, Министерство развития общин и территорий Украины приказом № 376 утвердило обновленный перечень территорий, где ведутся или велись боевые действия, а также временно оккупированных Российской Федерацией.

Документ содержит перечень территорий, которые классифицируются по уровню безопасности и состоянию контроля со стороны украинской власти.

Согласно обновленному перечню, территории делятся на несколько категорий:

Зоны возможных боевых действий – регионы, где сохраняется угроза боевых столкновений.

Зоны активных боевых действий – территории, где ведутся интенсивные боевые действия или они происходили недавно.

Зоны активных боевых действий с функционированием государственных электронных ресурсов – районы, где боевые действия не привели к прекращению работы ключевых электронных систем государства.

Временно оккупированные территории – регионы, находящиеся под контролем оккупационных войск.

Этот перечень имеет важное значение для определения статуса граждан, пострадавших от боевых действий, регулирования социальных выплат, предоставления государственной помощи, организации гуманитарной поддержки и дальнейшего восстановления инфраструктуры.

В соответствии с этим перечнем будут приниматься решения по вопросам безопасности гражданского населения, эвакуации, а также доступа к административным услугам.

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