Правительство утвердило новый перечень ВОТ и территорий боевых действий – документ

В Украине утвердили обновленный перечень территорий, где ведутся боевые действия и временно оккупированных территорий. Так, Министерство развития общин и территорий Украины приказом № 376 утвердило обновленный перечень территорий, где ведутся или велись боевые действия, а также временно оккупированных Российской Федерацией.
Документ содержит перечень территорий, которые классифицируются по уровню безопасности и состоянию контроля со стороны украинской власти.
Согласно обновленному перечню, территории делятся на несколько категорий:
Этот перечень имеет важное значение для определения статуса граждан, пострадавших от боевых действий, регулирования социальных выплат, предоставления государственной помощи, организации гуманитарной поддержки и дальнейшего восстановления инфраструктуры.
В соответствии с этим перечнем будут приниматься решения по вопросам безопасности гражданского населения, эвакуации, а также доступа к административным услугам.
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