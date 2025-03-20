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Заказ колы или пульт запуска ядерного оружия — Трамп объяснил, для чего ему красная кнопка на столе

09:42, 20 марта 2025
Дональд Трамп рассказал о красной кнопке в своем кабинете
Заказ колы или пульт запуска ядерного оружия — Трамп объяснил, для чего ему красная кнопка на столе
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что все посетители Овального кабинета в Белом доме принимают кнопку для заказа колы за пульт запуска ядерного оружия. Об этом он сказал во время экскурсии для телеканала Fox News.

Журналист спросила главу Белого дома, где находится кнопка для заказа колы.

«Она прямо здесь. Каждый думает, что она ядерная. Все думают, что это для ядерного оружия… Они говорят, что если я ее нажму, то миру наступит конец», - сказал Трамп, указав на прямоугольную коробку с красной кнопкой.

Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Дональд Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа диетической колы после вступления в должность главы государства, которую в свое время убрал Джо Байден.

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США Дональд Трамп

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