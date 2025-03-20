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Замовлення Coca-cola чи пульт запуску ядерної зброї — Трамп пояснив, для чого йому червона кнопка на столі

09:42, 20 березня 2025
Дональд Трамп розповів про червону кнопку у своєму кабінеті.
Замовлення Coca-cola чи пульт запуску ядерної зброї — Трамп пояснив, для чого йому червона кнопка на столі
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Президент США Дональд Трамп повідомив, що всі відвідувачі Овального кабінету в Білому домі приймають кнопку для замовлення Coca-cola за пульт запуску ядерної зброї. Про це він розповів під час екскурсії для телеканалу Fox News.

Журналістка запитала главу Білого дому, де знаходиться кнопка для замовлення Coca-cola.

«Вона прямо тут. Кожен думає, що вона ядерна. Всі думають, що це для ядерної зброї… Вони кажуть, що якщо я її натисну, то світу настане кінець», — сказав Трамп, вказавши на прямокутну коробку з червоною кнопкою.

Раніше газета Wall Street Journal повідомляла, що Дональд Трамп повернув до Овального кабінету кнопку для замовлення дієтичної Coca-cola після вступу на посаду глави держави, яку свого часу прибрав Джо Байден.

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США Дональд Трамп

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