Україну накрила «брудна хмара» — забруднене повітря йде з Європи

«Брудна хмара» із заходу просуватиметься вглиб країни.

Фото ілюстративне, дежерло фото: EPA/UPG

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В Україну прийшло забруднене повітря з Європи. Першими вплив «брудної хмари» можуть відчути західні регіони, а згодом, згідно з прогнозом, вона пошириться вглиб країни. Про це свідчать дані погодного сервісу Ventusky.

Прогнозується, що така ситуація триватиме з 20 по 22 березня.

Найскладніша обстановка очікується на Житомирщині, де концентрація шкідливих частинок у повітрі може досягти критичного рівня.

Експерти пов’язують це явище з атмосферними потоками, які переносять забруднення з європейських країн.

Українцям радять обмежити перебування на вулиці, зачиняти вікна та стежити за оновленнями якості повітря.

Раніше у КМДА заявили, що Київ увійшов до рейтингу столиць світу з найкращими показниками якості повітря.

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