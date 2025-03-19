У КМДА заявили, що Київ увійшов до рейтингу столиць світу з найкращими показниками якості повітря

Київ посів 33 місце, опинившись у «зеленій зоні»

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У щорічному світовому рейтингу 2024 IQAir World Air Quality Київ увійшов до 35 столиць світу з найкращими показниками стану повітря та посів 33 місце, опинившись у «зеленій зоні». Про це заявили у КМДА.

Згідно з даними, концентрація пилу фракції PM 2.5 у Києві протягом минулого року становила 9.4 мг/м кубічних. Це забезпечило українській столиці місце в «зеленій» зоні, поруч із такими містами як Токіо (Японія), Рига (Латвія), Відень (Австрія).

Зазначимо, що останнім часом мешканці Києва часто скаржилися на смог та неприємний запах у повітрі.

«Звісно, як і в будь-якому мегаполісі, в Києві час від часу бувають періоди, коли ми фіксуємо погіршення якості повітря. Серед причин забрудненості повітря минулого року були, зокрема, метеорологічні умови, транскордонний вплив, пожежі в екосистемах міста та області, ворожі обстріли. Водночас слід враховувати, що показники, які відображаються в режимі реального часу, свідчать лише про поточний стан якості атмосферного повітря та не відображають загальної тенденції за весь рік», – зазначили у КМДА.

Усього до цьогорічного рейтингу IQAir World Air Quality Report увійшла 121 столиця.

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