Старовинну «Садибу людини-вовка» повернули громаді після 15 років у приватних руках

Суд визнав недійсним продаж старовинної садиби в Одеській області.

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Старовинну «Садибу людини-вовка» у селі Василівка Одеської області, яка протягом 15 років була у власності приватної компанії, нарешті повернули громаді. Це сталося після рішення Господарського суду Одеської області, який визнав недійсним договір купівлі-продажу 2010 року між Василівською сільською радою та ТОВ «Українська кабельна компанія».

За рішенням суду, підприємство зобов'язане передати громаді нежитловий «Панський маєток» площею понад 2 тисячі 300 м². Садиба має значну історичну та архітектурну цінність, але наразі перебуває в критичному стані і потребує термінової консервації.

«Нарешті, після всіх юридичних перипетій, історична будівля знову належатиме громаді», — зазначив депутат Вигодянської сільської ради Євген Волосєвич.

Садиба Дубецьких-Панкеєвих, відома як «Вовче лігво», була побудована в 1854 році. Вона стала відомою завдяки Сергію Панкеєву, пацієнту Зігмунда Фрейда, який тут виріс. Після 1991 року будівля почала руйнуватися, і частина її була знищена місцевими жителями. У 2000-х роках обрушився дах та стіни. У 2000 році садибу придбала ТОВ «Українська Кабельна Компанія», яка мала зобов'язання відновити будівлю до 2017 року, але реконструкція так і не розпочалася.

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