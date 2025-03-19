Старинную «Усадьбу человека-волка» вернули общине после 15 лет в частных руках

Суд признал недействительной продажу старинной усадьбы в Одесской области.

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Старинную «Усадьбу человека-волка» в селе Васильевка Одесской области, которая в течение 15 лет была в собственности частной компании, наконец вернули общине. Это произошло после решения Хозяйственного суда Одесской области, который признал недействительным договор купли-продажи 2010 года между Васильевским сельским советом и ООО «Украинская кабельная компания».

По решению суда, предприятие обязано передать общине нежилое «Панское имение» площадью более 2 тысяч 300 м². Усадьба имеет значительную историческую и архитектурную ценность, но сейчас находится в критическом состоянии и требует срочной консервации.

«Наконец, после всех юридических перипетий, историческое здание снова будет принадлежать общине», - отметил депутат Выгодянского сельского совета Евгений Волосевич.

Усадьба Дубецких-Панкеевых, известная как «Волчье логово», была построена в 1854 году. Она стала известной благодаря Сергею Панкееву, пациенту Зигмунда Фрейда, который здесь вырос. После 1991 года здание начало разрушаться, и часть его была уничтожена местными жителями. В 2000-х годах обрушилась крыша и стены. В 2000 году усадьбу приобрела ООО «Украинская Кабельная Компания», которая имела обязательства восстановить здание до 2017 года, но реконструкция так и не началась.

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