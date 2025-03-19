Депутаты вернулись к рассмотрению законопроекта о сокрытии судебных дел относительно мобилизации, ТЦК и военнослужащих от общественности в Реестре судебных решений

Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал принять закон о запрете публикации в публичной части Реестра судебных дел, касающихся мобилизации, воинского учета и других «чувствительных» вопросов, но может случиться так, что от общественности скроют и другие дела.

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Парламентский Комитет по вопросам правовой политики 19 марта рекомендовал Верховной Раде принять в целом как закон резонансный законопроект 7033-д, которым в Реестре судебных решений могут закрыть судебные дела, касающиеся мобилизации и воинского учета, дела военнослужащих и т.д., поскольку в этих вопросах стороной дела являются органы обороны и нацбезопасности.

Об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов. «Сегодня Комитет ВР по вопросам правовой политики рассмотрел во втором чтении законопроект №7033-д. Он предлагает на время военного положения ограничить публикацию информации о военных объектах и других чувствительных данных в судебных решениях. Это вопрос национальной безопасности, который давно требует решения», – отметил Маслов.

Примечательно, что комитет решил вернуться к этому законопроекту после резонанса, вызванного публикацией Верховным Судом решения, согласно которому установление факта незаконности мобилизации не приводит к освобождению незаконно мобилизованного с военной службы. Кроме того, «Судебно-юридическая газета» публиковала детали дела, в котором мобилизованного убили на полигоне, а затем обвинили в употреблении наркотиков и объявили дезертиром.

Очевидно, в случае принятия этого законопроекта в той редакции, которая была поддержана в первом чтении, такие дела исчезнут из публичного доступа в Реестре.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 23 мая 2024 года Верховная Рада приняла за основу этот законопроект №7033-д, который предлагает закрывать отдельные сведения в Едином государственном реестре судебных решений «в связи с чувствительностью этой информации в условиях войны». Теперь этот законопроект депутаты хотят принять в целом как закон.

Также суд получит право дополнительно определять соответствующую информацию как не подлежащую разглашению, если, по убеждению суда, «это может навредить безопасности». То есть суд сам сможет решать, какие решения следует исключить из публичного доступа.

Интересно, что законопроект Дениса Маслова в редакции, принятой за основу, предусматривает, что в текстах судебных решений должны быть закрыты наименования объектов критической инфраструктуры. А к ним относятся, например, избирательные комиссии, СМИ, сами суды и органы государственной власти. В целом к перечню объектов критической инфраструктуры относится неопределенное число объектов.

Также законопроект 7033-д расширяет перечень решений суда, доступ к которым «отсрочивается». К нему добавлены постановления об аресте имущества и временном доступе к вещам и документам.

Возникает и технический момент, учитывая, что сам Реестр судебных решений сейчас представляет собой «свалку» документов, то есть «нажать кнопку» и одним махом закрыть именно чувствительные для нацбезопасности решения не получится, ведь Реестр просто не приспособлен под такую задачу на данный момент. Закрывать решения придется «вручную».

В связи с чем возникает логичный вопрос: не «потеряются» ли таким образом не только решения, касающиеся обороны (которые и так уже закрыты), но и другие судебные дела, которые обороны и безопасности непосредственно не касаются.

Также возникает вопрос, кто будет проверять основания для закрытия дел от общественности.

В целом – если вопрос нацбезопасности стоит так остро, почему тогда не вернуться к практике 2022 года и не закрыть Реестр полностью, а не выбирая из него отдельные судебные дела.

Напомним, ранее правозащитники раскритиковали этот законопроект как угрожающий нормальному и эффективному функционированию Единого государственного реестра судебных решений. Последний является демократическим достижением украинского общества. По их мнению, принятие законопроекта №7033-д ограничит право общественности свободно получать доступ к информации из судебного реестра и осуществлять контроль за судебными производствами, в частности теми, которые имеют значительный общественный резонанс.

Автор: Наталя Мамченко

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