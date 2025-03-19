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Европа должна иметь свою команду переговорщиков по миру в Украине – президент Финляндии Стубб

13:15, 19 марта 2025
Президент Финляндии поддержал идею создания европейской переговорной группы для мира в Украине.
Европа должна иметь свою команду переговорщиков по миру в Украине – президент Финляндии Стубб
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Президент Финляндии Александр Стубб выразил поддержку идеи создания европейской переговорной группы для достижения мира в Украине. По его словам, Украина, США и Россия уже имеют свои команды переговорщиков, и Европа должна иметь свою собственную группу, чтобы активно участвовать в мирных процессах.

«Украина имеет чрезвычайно способную команду переговорщиков. Соединенные Штаты имеют чрезвычайно способную команду переговорщиков. Россия имеет команду переговорщиков. И я убежден, что Европа также должна иметь команду переговорщиков. Я хотел бы видеть лидеров из таких стран, как Великобритания, Франция, Германия и Италия. Поэтому нам нужно как-то объединить усилия, чтобы «иметь свою долю в игре», и я думаю, что особенно после того, как начнется перемирие и реальные мирные переговоры, европейцы должны быть вовлечены в них», - сказал Стубб на пресс-конференции в Хельсинки, вместе с украинским Президентом Владимиром Зеленским.

Президент Финляндии также приветствовал лидерство премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона в мирных усилиях по Украине.

Стубб отметил, что завтра в Лондоне состоится встреча по военному планированию для стратегических руководителей, где будут обсуждаться вопросы безопасности и возможных военных планов для обеспечения стабильности.

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Европа Финляндия

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