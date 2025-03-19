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Сервисный центр МВД объяснил, кому будут отказывать в обмене 2-летнего водительского удостоверения

23:12, 19 марта 2025
Если водитель за два года совершил более двух нарушений ПДД, то просто обменять водительское удостоверение не получится.
Сервисный центр МВД объяснил, кому будут отказывать в обмене 2-летнего водительского удостоверения
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Главный сервисный центр МВД объяснил, кому из граждан будет отказано в обмене 2-летнего водительского удостоверения.

В ведомстве отмечают, что из-за чрезмерного волнения, неуверенности и недостаточного практического опыта начинающие водители могут допускать типичные ошибки на дорогах, что приводит к нарушениям.

«Если водителем в течение 2 лет было совершено более 2 нарушений ПДД, то просто обменять водительское удостоверение не удастся. Нужно будет пересдать теоретический и практический экзамены в Сервисном центре МВД», — сообщили в сервисном центре.

Также там добавили, что после успешной сдачи экзаменов водительское удостоверение выдается сроком на 30 лет.

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