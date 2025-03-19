Венгрия запретила прайд ЛГБТ+ – президент подписал закон

Закон был подписан несмотря на протесты.

Фото: AFP

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Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал закон, который запрещает проведение ежегодного прайда ЛГБТ+ сообществ в стране. Это произошло вопреки критике правозащитных организаций, которые считают, что такой шаг ограничивает свободу собраний, сообщает Reuters.

Закон, предложенный правящей партией «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана, запрещает проведение прайда на основании того, что он может быть вредным для детей. Документ также предоставляет полиции право использовать камеры распознавания лиц для идентификации участников мероприятия и накладывать штрафы на нарушителей.

Протестующие вышли на улицы Будапешта, перекрыв мост в центре города, после того как парламент ускорил принятие закона. Они выступают против ограничения прав ЛГБТ+ сообществ.

Виктор Орбан, который неоднократно критиковал ЛГБТ+ сообщество, сталкивается с экономическими трудностями и оппозиционными вызовами перед выборами 2026 года. Заявления премьера ставят его в противоречие с Европейским Союзом, который поддерживает права ЛГБТ+.

Комиссар ЕС по вопросам равенства Аджа Лябиб и комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти выразили обеспокоенность новым законом, призывая к вето. Либеральный мэр Будапешта Гергей Карачонь пообещал, что в этом году прайд будет масштабнее, чем когда-либо, и организаторы планируют провести марш 28 июня, несмотря на запрет.

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