В Пенсионном фонде объяснили, как изменить реквизиты для получения страховой выплаты онлайн

Если есть необходимость изменить способ получения страховых выплат, учреждение банка / счет в банке, граждане могут подать заявление онлайн.

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По желанию получателей страховые выплаты могут перечисляться на их текущие счета в банке. И если есть необходимость изменить способ получения страховых выплат, учреждение банка / счет в банке, граждане могут подать заявление на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины онлайн.

Для этого необходимо:

1. Авторизоваться в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

2. Выбрать вкладку «Заявление на страховую выплату» в разделе «Коммуникации с ПФУ».

3. Выбрать вид заявления – «Заявление на изменение выплатных реквизитов для получения страховой выплаты».

4. Заполнить форму заявления: внести общие и адресные данные в обязательные поля, отмеченные звездочкой «*».

5. В случае выбора опции «Выплата страховой выплаты через учреждение банка» в разделе «Данные о выплате» способ выплаты «через банк» будет установлен автоматически. Необходимо указать банковский счет и банковские реквизиты.

В случае выбора опции «Выплата страховой выплаты через выплатные объекты (уполномоченные организации)» в разделе «Данные о выплате» автоматически установится способ выплаты «через почту». Необходимо указать индекс почтового отделения, где будет получена выплата, и выбрать способ получения средств – с доставкой на дом или путем выдачи денег непосредственно в выплатном объекте.

5. Загрузить сканированные копии паспорта, справки о присвоении идентификационного кода. Дать согласие на передачу и обработку персональных данных, добавив соответствующую отметку, проверить внесенную информацию и нажать кнопку «Сформировать заявление».

6. Тщательно проверить все данные заявления. Нажать кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».

Результат обработки заявления можно будет просмотреть в разделе «Мои обращения».

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