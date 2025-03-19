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Украина — Бельгия: где смотреть стыковой матч Лиги наций

18:00, 19 марта 2025
Первый матч Украины и Бельгии состоится в испанской Мурсии.
Украина — Бельгия: где смотреть стыковой матч Лиги наций
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В четверг, 20 марта, пройдет стыковой матч Лиги наций между сборными Украины и Бельгии.

Игра начнется в 21:45 по киевскому времени и состоится в испанском городе Мурсия, где номинальным хозяином будет сборная Украины.

В прямом эфире поединок Украина — Бельгия покажут региональные каналы Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Львів, Суспільне: Житомир и другие), а также медиасервис MEGOGO.

Также матч будет транслироваться:

  •   Arena Sport 4 Srbija HD             
  •   Arena Sport 5 BiH HD  
  •   beIN Sports MENA Xtra 2 HD   
  •   DAZN Deutsch              
  •   L´Équipe Live Foot
  •   MTV Katsomon+          
  •   Nova Sports Extra 4 Hellas HD 
  •   Optus Sport
  •   Prima Sport RO PPV 2 
  •   RTBF La Une HD            
  •   Sky Sport 7 NZ HD        
  •   SuperSport Action HD 
  •   TV2 Play Norge
  •   UEFA.TV
  •   ViaPlay Sverige HD       
  •   ViaPlay Ísland HD         
  •   VTM Belgium HD

Ответная игра состоится 23 марта. Победитель стыковых матчей сыграет в высшем дивизионе Лиги наций.

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Украина Бельгия футбол

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