Украина — Бельгия: где смотреть стыковой матч Лиги наций

В четверг, 20 марта, пройдет стыковой матч Лиги наций между сборными Украины и Бельгии.
Игра начнется в 21:45 по киевскому времени и состоится в испанском городе Мурсия, где номинальным хозяином будет сборная Украины.
В прямом эфире поединок Украина — Бельгия покажут региональные каналы Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Львів, Суспільне: Житомир и другие), а также медиасервис MEGOGO.
Также матч будет транслироваться:
Ответная игра состоится 23 марта. Победитель стыковых матчей сыграет в высшем дивизионе Лиги наций.
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