Украина — Бельгия: где смотреть стыковой матч Лиги наций

Первый матч Украины и Бельгии состоится в испанской Мурсии.

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В четверг, 20 марта, пройдет стыковой матч Лиги наций между сборными Украины и Бельгии.

Игра начнется в 21:45 по киевскому времени и состоится в испанском городе Мурсия, где номинальным хозяином будет сборная Украины.

В прямом эфире поединок Украина — Бельгия покажут региональные каналы Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Львів, Суспільне: Житомир и другие), а также медиасервис MEGOGO.

Также матч будет транслироваться:

Arena Sport 4 Srbija HD

Arena Sport 5 BiH HD

beIN Sports MENA Xtra 2 HD

DAZN Deutsch

L´Équipe Live Foot

MTV Katsomon+

Nova Sports Extra 4 Hellas HD

Optus Sport

Prima Sport RO PPV 2

RTBF La Une HD

Sky Sport 7 NZ HD

SuperSport Action HD

TV2 Play Norge

UEFA.TV

ViaPlay Sverige HD

ViaPlay Ísland HD

VTM Belgium HD

Ответная игра состоится 23 марта. Победитель стыковых матчей сыграет в высшем дивизионе Лиги наций.

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