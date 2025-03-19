Украина не признает оккупированные территории российскими, это «красная линия», – Зеленский

Киев не признает временно оккупированные украинские территории российскими, это «красная линия», которую Украина не перейдет.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не будет признавать оккупированные территории российскими – это «красная линия». Об этом Зеленский заявил во время брифинга 19 марта.

По словам Президента, любые переговоры – это хрупкая возможность закончить войну.

«Что касается территорий, наверное, это будет одним из таких чувствительных и сложных вопросов на будущих переговорах. Первый шаг в любом случае – это безусловное прекращение огня, даже если для этого нужно пройти какие-то этапы, такие как тишина в небе, тишина на море», – указал он.

После этого уже будет переход к другим вопросам, среди которых и будут подниматься и территориальные вопросы, отметил Президент.

«Для нас красной линией является признание украинских временно оккупированных территорий российскими. Мы на это не пойдем», – подчеркнул Владимир Зеленский.

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