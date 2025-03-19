Україна не визнає окуповані території російськими, це «червона лінія», – Зеленський

Київ не визнає тимчасово окуповані українські території російськими, це «червона лінія», яку Україна не перейде.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не буде визнавати окуповані території російськими – це «червона лінія». Про це Зеленський заявив під час брифінгу 19 березня.

За словами Президента, будь-які перемовини, це крихка можливість закінчити війни.

«що стосується територій, напевно, це буде одним із таких чутливих і складних питань на майбутніх перемовинах. Перший крок все одно, це безумовне припинення вогню, навіть якщо до нього треба пройти якість шляхи, як то тиша в небі, тиша на морі», - вказав він.

Після цього уже буде перехід до інших питань, серед яких і будуть підніматися територіальні питання, зазначив Президент.

«Для нас червоною лінією є визнання українських тимчасово окупованих територій російськими. Ми на це не підемо», наголосив Володимир Зеленський.

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