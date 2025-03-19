На Одещині 14-річна школярка за гроші підпалила електропідстанцію

У Березівському районі дівчина підпалила електропідстанцію за завданням у месенджері.

Фото: od.npu.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Березівському районі Одеської області 14-річна школярка підпалила електропідстанцію, бажаючи заробити гроші. Інцидент стався минулого тижня. Про це розповіли у поліції Одещини.

Дівчина, дочекалася вечора, коли на вулиці стемніло, і вирушила до трансформаторної підстанції. Вона облила її легкозаймистою рідиною та підпалила, зафільмувавши процес для підтвердження виконаної «роботи» замовнику.

Пожежу помітили місцеві мешканці, які проживають поблизу, і швидко загасили її. На щастя, ніхто не постраждав.

Поліція оперативно встановила, що підпал організувала місцева 14-річна дівчина, яка в пошуках «легкого» заробітку погодилася виконати завдання через канал телефонного месенджера за грошову винагороду.

Правоохоронці вилучили речові докази, зокрема пляшку з-під легкозаймистої рідини, ганчірку, коробку від сірників, мобільний телефон із листуванням з «куратором».

Слідчі розпочали кримінальне провадження за умисне пошкодження об'єктів електроенергетики (ст. 194-1 Кримінального кодексу України). Оскільки дівчина не досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність, вирішуватиметься питання про застосування примусових заходів виховного характеру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.