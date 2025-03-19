В Одесской области 14-летняя школьница за деньги подожгла электроподстанцию

В Березовском районе девушка подожгла электроподстанцию по заданию в мессенджере.

Фото: od.npu.gov.ua

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В Березовском районе Одесской области 14-летняя школьница подожгла электроподстанцию, желая заработать деньги. Инцидент произошел на прошлой неделе. Об этом рассказали в полиции Одесской области.

Девушка, дождалась вечера, когда на улице стемнело, и отправилась к трансформаторной подстанции. Она облила ее легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла, сняв процесс для подтверждения выполненной «работы» заказчику.

Пожар заметили местные жители, проживающие поблизости, и быстро потушили его. К счастью, никто не пострадал.

Полиция оперативно установила, что поджог организовала местная 14-летняя девушка, которая в поисках «легкого» заработка согласилась выполнить задание через канал телефонного мессенджера за денежное вознаграждение.

Правоохранители изъяли вещественные доказательства, в частности бутылку из-под легковоспламеняющейся жидкости, тряпку, коробку от спичек, мобильный телефон с перепиской с «куратором».

Следователи начали уголовное производство за умышленное повреждение объектов электроэнергетики (ст. 194-1 Уголовного кодекса Украины). Поскольку девушка не достигла возраста, с которого наступает уголовная ответственность, будет решаться вопрос о применении принудительных мер воспитательного характера.

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