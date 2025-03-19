Україна — Бельгія: де дивитися стиковий матч Ліги націй

Перший матч України та Бельгії відбудеться в іспанській Мурсії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В четвер, 20 березня, відбудеться стиковий матч Ліги націй між збірними України та Бельгії.

Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом, а відбуватиметься в іспанському місті Мурсія, де номінальним господарем буде збірна Україна.

У прямому ефірі поєдинок Україна — Бельгія покажуть регіональні канали Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Львів, Суспільне: Житомир тощо), а також медіасервіс MEGOGO.

Також гру транслюватимуть:

Arena Sport 4 Srbija HD

Arena Sport 5 BiH HD

beIN Sports MENA Xtra 2 HD

DAZN Deutsch

L´Équipe Live Foot

MTV Katsomon+

Nova Sports Extra 4 Hellas HD

Optus Sport

Prima Sport RO PPV 2

RTBF La Une HD

Sky Sport 7 NZ HD

SuperSport Action HD

TV2 Play Norge

UEFA.TV

ViaPlay Sverige HD

ViaPlay Ísland HD

VTM Belgium HD

Матч-відповідь відбудеться 23 березня. Переможець стикових матчів гратиме у вищому дивізіоні Ліги націй.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.