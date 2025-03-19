Україна — Бельгія: де дивитися стиковий матч Ліги націй

В четвер, 20 березня, відбудеться стиковий матч Ліги націй між збірними України та Бельгії.
Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом, а відбуватиметься в іспанському місті Мурсія, де номінальним господарем буде збірна Україна.
У прямому ефірі поєдинок Україна — Бельгія покажуть регіональні канали Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Львів, Суспільне: Житомир тощо), а також медіасервіс MEGOGO.
Також гру транслюватимуть:
Матч-відповідь відбудеться 23 березня. Переможець стикових матчів гратиме у вищому дивізіоні Ліги націй.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.