У Пенсійному фонді пояснили, як змінити реквізити для отримання страхової виплати онлайн

21:35, 19 березня 2025
Якщо є потреба змінити спосіб отримання страхових виплат, установу банку / рахунок в банку, громадяни можуть подати заяву онлайн.
За бажанням одержувачів страхові виплати можуть перераховуватися на їхні поточні рахунки в банку. І якщо є потреба змінити спосіб отримання страхових виплат, установу банку / рахунок в банку, громадяни можуть подати заяву на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України онлайн.
Для цього потрібно:
- Авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
- Обрати вкладку «Заява на страхову виплату» в розділі «Комунікації з ПФУ».
- Обрати вид заяви – «Заява на зміну виплатних реквізитів для отримання страхової виплати».
- Заповнити форму заяви: внести загальні та адресні дані в обов’язкові в поля, позначені зірочкою «*».
- У разі обрання опції «Виплата страхової виплати через установу банку» у розділі «Дані щодо виплати» спосіб виплати «через банк» буде встановлено автоматично. Потрібно зазначити банківський рахунок та вказати банківські реквізити.
У разі обрання опції «Виплата страхової виплати через виплатні об’єкти (уповноважені організації)» у розділі «Дані щодо виплати» автоматично встановиться спосіб виплати «через пошту». Потрібно вказати індекс поштового відділення, де отримуватимете виплату, та обрати спосіб отримання коштів – з доставкою додому або шляхом видачі коштів безпосередньо у виплатному об’єкті.
- Завантажити скановані копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду. Надати згоду на передачу та обробку персональних даних, додавши відповідну позначку, перевірити внесену інформацію та натиснути кнопку «Сформувати заяву».
- Ретельно перевірити всі дані заяви. Натиснути кнопку «Підписати та відправити в ПФУ».
Результат опрацювання заяви можна буде переглянути в розділі «Мої звернення».
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.