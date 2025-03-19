У Пенсійному фонді пояснили, як змінити реквізити для отримання страхової виплати онлайн

Якщо є потреба змінити спосіб отримання страхових виплат, установу банку / рахунок в банку, громадяни можуть подати заяву онлайн.

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За бажанням одержувачів страхові виплати можуть перераховуватися на їхні поточні рахунки в банку. І якщо є потреба змінити спосіб отримання страхових виплат, установу банку / рахунок в банку, громадяни можуть подати заяву на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України онлайн.

Для цього потрібно:

Авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Обрати вкладку «Заява на страхову виплату» в розділі «Комунікації з ПФУ». Обрати вид заяви – «Заява на зміну виплатних реквізитів для отримання страхової виплати». Заповнити форму заяви: внести загальні та адресні дані в обов’язкові в поля, позначені зірочкою «*». У разі обрання опції «Виплата страхової виплати через установу банку» у розділі «Дані щодо виплати» спосіб виплати «через банк» буде встановлено автоматично. Потрібно зазначити банківський рахунок та вказати банківські реквізити.

У разі обрання опції «Виплата страхової виплати через виплатні об’єкти (уповноважені організації)» у розділі «Дані щодо виплати» автоматично встановиться спосіб виплати «через пошту». Потрібно вказати індекс поштового відділення, де отримуватимете виплату, та обрати спосіб отримання коштів – з доставкою додому або шляхом видачі коштів безпосередньо у виплатному об’єкті.

Завантажити скановані копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду. Надати згоду на передачу та обробку персональних даних, додавши відповідну позначку, перевірити внесену інформацію та натиснути кнопку «Сформувати заяву». Ретельно перевірити всі дані заяви. Натиснути кнопку «Підписати та відправити в ПФУ».

Результат опрацювання заяви можна буде переглянути в розділі «Мої звернення».

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