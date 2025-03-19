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Угорщина заборонила прайд ЛГБТ+ – президент підписав закон

15:03, 19 березня 2025
Закон був підписаний попри протести.
Угорщина заборонила прайд ЛГБТ+ – президент підписав закон
Фото: AFP
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Президент Угорщини Тамаш Шуйок підписав закон, який забороняє проведення щорічного прайду ЛГБТ+ спільнот у країні. Це сталося всупереч критиці правозахисних організацій, які вважають, що такий крок обмежує свободу зборів, повідомляє Reuters.

Закон, запропонований правлячою партією «Фідес» прем'єр-міністра Віктора Орбана, забороняє проведення прайду на підставі того, що він може бути шкідливим для дітей. Документ також надає поліції право використовувати камери розпізнавання осіб для ідентифікації учасників заходу і накладати штрафи на порушників.

Протестувальники вийшли на вулиці Будапешта, перекривши міст у центрі міста, після того як парламент прискорив ухвалення закону. Вони виступають проти обмеження прав ЛГБТ+ спільнот.

Віктор Орбан, який неодноразово критикував ЛГБТ+ спільноту, стикається з економічними труднощами та опозиційними викликами перед виборами 2026 року. Заяви прем'єра ставлять його в суперечність із Європейським Союзом, який підтримує права ЛГБТ+.

Комісар ЄС з питань рівності Аджа Лябіб та комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті висловили стурбованість новим законом, закликаючи до вето. Ліберальний мер Будапешта Гергей Карачонь пообіцяв, що цього року прайд буде масштабнішим, ніж будь-коли, і організатори планують провести марш 28 червня, незважаючи на заборону.

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закон Угорщина

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