Сервісний центр МВС пояснив, кому відмовлятимуть в обміні 2-річного посвідчення водія

Якщо водієм протягом двох років було вчинено більше двох порушень ПДР, то просто обміняти посвідчення водія не вдасться.

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Головний сервісний центр МВС пояснив, кому з громадян відмовлятимуть в обміні 2-річного водійського документа.

Там зазначають, що через надмірне хвилювання, невпевненість і недостатній практичний досвід водії-початківці можуть допускати типові помилки на дорогах. А це призводить до правопорушень.

«Якщо водієм протягом 2 років було вчинено більше 2-ох порушень ПДР, то просто обміняти посвідчення водія не вдасться. Потрібно буде перескласти теоретичний і практичний іспити у Сервісному Центрі МВС», - повідомив сервісний центр МВС.

Також там додали, що після успішно складених іспитів посвідчення водія видається терміном на 30 років.

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