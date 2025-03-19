Європа повинна мати свою команду переговірників щодо миру в Україні – президент Фінляндії Стубб

Президент Фінляндії підтримав ідею створення європейської переговорної групи для миру в Україні.

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Президент Фінляндії Александр Стубб висловив підтримку ідеї створення європейської переговорної групи для досягнення миру в Україні. За його словами, Україна, США та Росія вже мають свої команди переговірників, і Європа повинна мати свою власну групу, аби брати активну участь у мирних процесах.

«Україна має надзвичайно здібну команду переговірників. Сполучені Штати мають надзвичайно здібну команду переговірників. Росія має команду переговірників. І я переконаний, що Європа також повинна мати команду переговірників. Я хотів би бачити лідерів з таких країн, як Великобританія, Франція, Німеччина та Італія. Тому нам потрібно якось об'єднати зусилля, щоб «мати свою частку в грі», і я думаю, що особливо після того, як почнеться перемир'я і реальні мирні переговори, європейці повинні бути залучені до них», — сказав Стубб на пресконференції у Гельсінкі, разом з українським Президентом Володимиром Зеленським.

Президент Фінляндії також привітав лідерство прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та президента Франції Еммануеля Макрона в мирних зусиллях щодо України.

Стубб зазначив, що завтра у Лондоні відбудеться зустріч з військового планування для стратегічних керівників, де будуть обговорюватися питання безпеки і можливих військових планів для забезпечення стабільності.

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