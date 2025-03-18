Мобилизованного убили на полигоне, а затем обвинили в употреблении наркотиков и объявили дезертиром – что решил суд

Суд осудил за убийство солдата ранее неоднократно осужденного военнослужащего, которого назначили командиром отделения.

Фото иллюстративное

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Черниговский районный суд Черниговской области рассмотрел уголовное дело, связанное с убийством мобилизованного военнослужащего другим мобилизованным военнослужащим.

Как отмечено в материалах уголовного дела, 22 сентября 2023 года на полигоне в пгт. Гончаровское, который находится в Черниговской области, произошло убийство мобилизованного военнослужащего Александра Р. (данные военнослужащего изменены – прим. авт.).

За совершение преступления был задержан другой мобилизованный военнослужащий - Владимир К.

На момент мобилизации в ряды ВСУ Владимир К. был дважды осужден:

- в 2012 году по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса. Наказание – лишение свободы на 7 лет и 6 месяцев. В 2017 году был освобожден условно-досрочно.

- в 2021 году по ч. 2 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья) УК. Наказание – штраф 1700 гривен.

Согласно материалам дела, во время пребывания Александра Р. и Владимира К. на полигоне, между ними сложились неприязненные отношения.

Владимир К. был назначен командиром отделения, а Александр Р. оказался у него в подчинении.

Позже, во время досудебного расследования и в суде, Владимир К. рассказал, что когда его назначили командиром отделения, он беседовал с Александром Р. и пришел к выводу, что мужчина является наркозависимым, к тому же «ограниченно годным» для военной службы.

Об этом Владимир К. доложил своему командиру, но тот никак не отреагировал на сообщение командира отделения.

23 августа 2023 года Александр Р. отбыл в госпиталь, но оружие при этом не сдал. Из госпиталя он вернулся на два дня позже, а именно 2 сентября. Об этом Владимир К. также доложил командиру, однако реакции снова не последовало.

Также Владимир К. неоднократно замечал, что Александр Р. употреблял алкогольные напитки и курил «траву», при этом делал это даже во время дежурства.

10-12 сентября отделение под командованием Владимира К. проходило активное обучение, во время которого Александр Р. вел себя пассивно, постоянно отставал от подразделения и в целом не демонстрировал желания нести военную службу.

15 сентября Александр Р. скрылся из места расположения подразделения, а когда через два дня вернулся, то Владимир К. якобы нашел у военнослужащего какие-то таблетки и так называемые «соли». При этом у Александра Р. отсутствовал при себе мобильный телефон.

22 сентября Александр Р. снова оказался в госпитале, однако вечером того дня все же вернулся в подразделение.

Владимир К., по его словам, сообщил, что Александр Р. будет переведен в другое подразделение. После этого между военнослужащими возник конфликт, во время которого Владимир К. нанес Александру Р. 7-8 ударов в разные части тела.

Когда Александр Р. пытался убежать, то Владимир К. ударил его еще и ногой.

После этого Александр Р. смог убежать, а Владимир К. начал заниматься спортом – выполнять физические упражнения на турнике. Свидетелями происшествия были другие военнослужащие.

Через полчаса Владимир К. пошел искать Александра Р., поскольку тот не вернулся в подразделение.

В итоге Владимир К. нашел Александра Р. у дороги – военнослужащий лежал среди деревьев и не подавал признаков жизни.

Владимир К. осмотрел тело военнослужащего и убедился, что он мертв.

После этого Владимир К. сбросил тело Александра Р. в небольшую яму и присыпал тело песком. Сверху Владимир К. положил обгоревшее бревно.

Об указанных событиях Владимир К. решил не докладывать командиру, сообщив ему лишь о том, что Александр Р. в очередной раз исчез из расположения подразделения без разрешения.

Таким образом, Александр Р. на длительное время оказался в списке лиц, самовольно покинувших воинскую часть. Родителям военнослужащего в конце 2023 года командование воинской части сообщило, что их сын не явился на построение и считается дезертиром.

Лишь 4 июня 2024 года тело Александра Р. случайно обнаружил лесник, который и вызвал полицию.

Экспертиза установила, что у военнослужащего были сломаны ребра и травмирована шея.

В ходе следствия показания свидетелей событий – других военнослужащих, разошлись с показаниями, которые предоставил следствию Владимир К.

Свидетели рассказали, что никакого систематического употребления наркотических средств Александр Р. не допускал – он иногда курил «траву», а к «тяжелым» наркотикам относился отрицательно.

При этом Владимир К. регулярно избивал Александра Р. и обижал его, подозревая в нелояльности и в том, что тот может докладывать о нем командованию.

Именно с систематическими избиениями и были связаны периодические визиты Александра Р. в госпиталь.

Также свидетели рассказали, что 22 сентября 2023 года Владимир К. сильно избил Александра Р. в палатке. После этого солдаты вытащили Александра Р. на улицу, потому что он сам попросил их об этом.

Снова увидев Александра Р., на него напал Владимир К. и начал буквально «забивать» военнослужащего.

После этого командир отделения приказал солдатам оттащить Александра Р. в лес, где нанес ему уже фатальные удары.

Затем Владимир К. приказал военнослужащим взять лопаты и вырыть яму, в которую они и сбросили тело.

Напоследок Владимир К. сказал, чтобы военнослужащие ничего не рассказывали о случившемся с Александром Р., иначе у них могут возникнуть проблемы.

Задержан Владимир К. был в сентябре 2024 года. Свою вину он признал частично.

Черниговский райсуд Черниговской области 5 марта 2025 года приговорил Владимира К. к 9 годам лишения свободы.

Автор Вячеслав Хрипун

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