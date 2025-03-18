Мобілізованого вбили на полігоні, а потім звинуватили у вживанні наркотиків та оголосили дезертиром – що вирішив суд

Суд засудив за вбивство солдата раніше неодноразово засудженого військовослужбовця, якого призначили командиром відділення

Фото ілюстративне

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Чернігівський районний суд Чернігівської області розглянув кримінальну справу, пов’язану з вбивством мобілізованого військовослужбовця іншим мобілізованим військовослужбовцем.

Як зазначено у матеріалах кримінальної справи, 22 вересня 2023 року на полігоні в смт. Гончарівське, розташованому у Чернігівській області, сталося вбивство мобілізованого військовослужбовця Олександра Р. (дані військовослужбовця змінені – прим. авт.).

За скоєння злочину був затриманий інший мобілізований військовослужбовець Володимир К.

На момент мобілізації до лав ЗСУ Володимир К. був двічі засуджений:

- у 2012 році за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу. Покарання – позбавлення волі на 7 років та 6 місяців. У 2017 році звільнений умовно-достроково.

- у 2021 році за ч. 2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я) КК. Покарання – штраф 1700 гривень.

Відповідно до матеріалів справи, під час перебування Олександра Р. та Володимира К. на полігоні, між ними склалися неприязні стосунки.

Володимир К. був призначений командиром відділення, а Олександр Р. опинився у нього у підпорядкуванні.

Пізніше, під час досудового розслідування та в суді Володимир К. розповів, що коли його призначили командиром відділення, він мав розмову з Олександром Р. та дійшов висновку, що чоловік є наркозалежним, до того ж «обмежено придатним» для військової служби.

Про це Володимир К. доповів своєму командиру, але той ніяк не відреагував на повідомлення командира відділення.

23 серпня 2023 року Олександр Р. відбув до шпиталю, але зброю при цьому не здав. Зі шпиталю він повернувся на два дні пізніше, а саме 2 вересня. Про це Володимир К. також доповів командиру, однак реакції знову не було.

Також Володимир К. неодноразово помічав, що нібито Олександр Р. вживав алкогольні напої та курив «траву», при цьому робив це навіть під час чергування.

10-12 вересня відділення під командуванням Володимира К. проходило активне навчання, під час якого Олександр Р. поводив себе пасивно, постійно відставав від підрозділу та й в цілому не демонстрував бажання нести військову службу.

15 вересня Олександр Р. зник з місця розташування підрозділу, а коли через два дні повернувся, то Володимир К. нібито знайшов у військовослужбовця якійсь пігулки та так звані «солі». При цьому у Олександра Р. був відсутній при собі мобільний телефон.

22 вересня Олександр Р. знову опинився у шпиталі, однак ввечері того дня все ж повернувся до підрозділу.

Володимир К., за його словами, повідомив, що Олександр Р. буде переведений до іншого підрозділу. Після цього між військовослужбовцями виник конфлікт, під час якого Володимир К. наніс Олександру Р. 7-8 ударів в різні частини тіла.

Коли Олександр Р. намагався втекти, то Володимир К. вдарив його ще й ногою.

Після цього Олександр Р. зміг втекти, а Володимир К. почав займатися спортом – виконувати фізичні вправи на турніку. Свідками подій були інші військовослужбовці.

Через півгодини Володимир К. пішов шукати Олександра Р., оскільки той не повернувся до підрозділу.

У підсумку Володимир К. знайшов Олександра Р. біля дороги – військовослужбовець лежав серед дерев та не подавав ознак життя.

Володимир К. оглянув тіло військовослужбовця та переконався, що той помер.

Після цього Володимир К. скинув тіло Олександра Р. у невелику яму та присипав тіло піском. Зверху Володимир К. поклав обгорілу колоду.

Про вказані події Володимир К. вирішив не доповідати командиру, повідомивши йому лише про те, що Олександр Р. вчергове зник без дозволу з місця розташування підрозділу.

Таким чином, Олександр Р. на тривалий час опинився у списку осіб, які самовільно залишили військову частину. Батькам військовослужбовця наприкінці 2023 року командування військової частини повідомило, що їх син не з’явився на шикування та вважається дезертиром.

Лише 4 червня 2024 року тіло Олександра Р. випадково знайшов лісник, який і викликав поліцію.

Експертиза встановила, що у військовослужбовця були зламані ребра та травмована шия.

Під час слідства покази свідків подій – інших військовослужбовців, розійшлися з показами, які надав слідству Володимир К.

Свідки розповіли, що ніякого систематичного вживання наркотичних засобів Олександр Р. не допускав – він іноді курив «траву», а до «важких» наркотиків відносився негативно.

При цьому Володимир К. регулярно бив Олександра Р. та ображав його, підозрюючи у нелояльності та в тому, що той може доповідати про нього командуванню.

Саме з систематичним побиттям й були пов’язані періодичні візити Олександра Р. до шпиталю.

Також свідки розповіли, що 22 вересня 2023 року Володимир К. сильно побив Олександра Р. у палатці. Після цього солдати витягнули Олександра Р. на вулицю, оскільки він сам попросив про це.

Знов побачивши Олександра Р., на нього налетів Володимир К., який почав буквально «забивати» військовослужбовця.

Після цього командир відділення наказав солдатам відтягнути Олександра Р. до лісу, де наніс йому вже фатальні удари.

Потім Володимир К. наказав військовослужбовцям взяти лопати і викопати яму, в яку вони й скинули тіло.

Наостанок Володимир К. сказав, щоб військовослужбовці нічого не розповідали про те, що сталося з Олександром Р., інакше у них можуть виникнути проблеми.

Затриманий Володимир К. був у вересні 2024 року. Свою провину він визнав лише частково.

Чернігівський райсуд Чернігівської області 5 березня 2025 року засудив Володимира К. до 9 років позбавлення волі.

Автор В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.