Реєстр «Оберіг» бачить інформацію про тих, хто ніколи не ставав на військовий облік і не відвідував ТЦК, завдяки обміну даними з Демографічним реєстром

Інформацію про тих, хто ніколи не ставав на військовий облік і не відвідував ТЦК, Реєстр військовозобов’язаних «Оберіг» бачить завдяки обміну даними з Єдиним демографічним реєстром і системою Державної міграційної служби

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З літа 2024 року «Оберіг» наповнюють даними про чоловіків 16–60 років. І реєстр «бачить» інформацію про тих, хто ніколи не ставав на військовий облік і не відвідував ТЦК, завдяки обміну даними з Єдиним демографічним реєстром і системою Державної міграційної служби. Про це зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв’ю DOU.

Чоловіків 16–25 років ставлять на облік автоматично, у них немає потреби звертатися до ТЦК і проходити медогляд. Люди від 18 років можуть згенерувати військово-обліковий документ у «Резерв+».

Відповідно до задуму, автоматичне взяття на облік чоловіків 16–25 років триватиме протягом року. А тоді Міноборони поділиться результатами експерименту. Поки що процес не завершився, через неповноту даних команда додатково перевіряє інформацію.

«Ми отримали від інших відомств великий масив даних для взяття на облік чоловіків віком від 17 до 25 років. Наразі триває їхня постановка на облік.

Масив даних може бути неповним, тому наша команда додатково перевіряє інформацію. Це дещо уповільнює процес, але гарантує надійність», — твердить заступниця міністра з питань цифровізації.

Для військовозобов’язаних від 25 до 60 років автоматичної процедури постановки на облік поки що немає. Наразі чоловіки, яким виповнилося 25 років, мають стати на облік особисто, тобто прийти до ТЦК за місцем реєстрації, де працівник внесе дані вручну. Дистанційно вони можуть лише оновити облікові дані.

Технічно цифрова команда готова взятися за втілення автоматичної постановки на облік усіх військовозобов’язаних чоловіків в Україні, Катерина Черногоренко. Але для цього мають бути розроблені законодавчі підстави. Поки що в Міноборони не готові коментувати, коли внесуть потрібні зміни.

Автор: Наталя Мамченко

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