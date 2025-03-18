Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

До Ради внесли законопроект про права військовослужбовців ЗСУ, СБУ, УДО та інших на об’єкти інтелектуальної власності, створені ними під час військової служби

09:30, 18 березня 2025
Статут внутрішньої служби ЗСУ пропонують доповнити нормою, що посадовими інструкціями чи наказом на військовослужбовця може бути покладено обов’язок здійснення інтелектуальної, творчої, у тому числі інноваційної, винахідницької або раціоналізаторської діяльності.
До Ради внесли законопроект про права військовослужбовців ЗСУ, СБУ, УДО та інших на об’єкти інтелектуальної власності, створені ними під час військової служби
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстрували два законопроекти щодо майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені у зв’язку із проходженням військової служби 13110 та 13111. Ініціаторами виступають нардепи Микола Стефанчук, Іван Калаур та інші.

Зокрема депутати пропонують внести зміни до закону про СБУ, встановивши, що особисті немайнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у звʼязку з виконанням службових обов’язків під час проходження військової служби у Службі безпеки України, належать військовослужбовцеві, який створив цей об’єкт.

Аналогічні зміни пропонується внести щодо військовослужбовців, які служать в Управлінні державної охорони (УДО), Державній прикордонній службі, Нацгвардії, Держспецзв’язку, а також до закону про розвідку.

Статут внутрішньої служби Збройних Сил України пропонують доповнити нормою, що посадовими інструкціями (функціональними обов’язками) та (або) наказом, розпорядженням на військовослужбовця може бути покладено обов’язок здійснення інтелектуальної, творчої, у тому числі інноваційної, винахідницької або раціоналізаторської діяльності, результатом якої можуть бути об’єкти авторського і суміжних прав, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування напівпровідникових виробів, інші об’єкти права інтелектуальної власності.

Військовослужбовець, який у звʼязку з виконанням службових обов’язків під час проходження військової служби створив об’єкт права інтелектуальної власності, письмово повідомляє командира військової частини про такий об’єкт права інтелектуальної власності з описом, що розкриває суть створеного об’єкта достатньо ясно і повно, вказує усіх винахідників (авторів), що спільно створили такий об’єкт, та завдання, в межах якого його було створено.

Командир бригади зобов’язаний буде, серед іншого, організовувати здійснення інноваційної, винахідницької або раціоналізаторської діяльності, що має на меті підвищення бойової та мобілізаційної готовності, забезпечення успішного виконання бригадою (полком, кораблем 1 і 2 рангу, окремим батальйоном) бойових завдань.

У законі про оборонні закупівлі буде передбачено, що якщо роботи оборонного призначення передбачають використання об’єктів права інтелектуальної власності, що належать виконавцю державного контракту (договору), умови використання таких об’єктів права інтелектуальної власності державним замовником повинні бути визначені державним контрактом (договором).

У разі, якщо об’єкти права інтелектуальної власності частково створено за рахунок коштів виконавців державного контракту (договору), а частково – за державні кошти в результаті виконання оборонних закупівель, державний контракт (договір) повинен містити умови про розподіл майнових прав інтелектуальної власності відповідно до обсягу коштів, виділених кожною стороною договору (контракту), а також визначати порядок спільного використання створених об’єктів права інтелектуальної власності.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

СБУ Верховна Рада України законопроект ЗСУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Білий дім опублікував підсумки розмови Трампа і Путіна

За підсумками розмови Трампа і Путіна досягнуто згоди, що рух до миру в Україні розпочнеться з припинення вогню у сфері енергетики та інфраструктури – повідомляє Білий дім.

Військовозобов’язані чоловіки за кордоном від 18 до 60 років зможуть стати на військовий облік дистанційно – Верещук

Міноборони в тижневий строк внесе постанову, за якою громадяни віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть стати на військовий облік без відвідання ТЦК і без проходження ВЛК.

Заробітна плата працівників апаратів судів з 1 квітня збільшиться на 20-87% в залежності від посади — ДСА

Суттєво розмір посадового окладу збільшиться в апеляційних та місцевих спеціалізованих судах і значно менше – в районних судах.

ВАКС: правосуддя з обвинувальним ухилом

Слідчі судді ВАКС уже на етапі обрання запобіжного заходу перебувають під впливом цілеспрямовано сформованої суспільної думки і їм треба виявляти мужність, щоб при ухваленні рішення не озиратися на громадський осуд та «атаку» громадських активістів – набагато простіше «йти за вітром», задовольняючи клопотання НАБУ/САП та застосовуючи до підозрюваних максимально суворі види процесуального примусу.

Для конкурсантів в судді приберуть вимогу про 75% вірних відповідей на тестуванні щодо знання історії української державності

Депутати вирішили ще більше спростити вимоги для кандидатів у судді щодо знання історії української державності.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Андрущенко
    Сергій Андрущенко
    перший заступник голови СБ України — керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України