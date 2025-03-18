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В Раду внесли законопроект о правах военнослужащих ВСУ, СБУ, УГО и других на объекты интеллектуальной собственности, созданные ими во время военной службы

09:30, 18 марта 2025
Устав внутренней службы ВСУ предлагают дополнить нормой, что должностными инструкциями или приказом на военнослужащего может быть возложена обязанность осуществления интеллектуальной, творческой, в том числе инновационной, изобретательской или рационализаторской деятельности.
В Раду внесли законопроект о правах военнослужащих ВСУ, СБУ, УГО и других на объекты интеллектуальной собственности, созданные ими во время военной службы
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В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта о имущественных правах интеллектуальной собственности на объекты, созданные в связи с прохождением военной службы – №13110 и №13111. Инициаторами выступают народные депутаты Николай Стефанчук, Иван Калаур и другие.

В частности, депутаты предлагают внести изменения в закон о СБУ, установив, что личные неимущественные права интеллектуальной собственности на объект, созданный в связи с выполнением служебных обязанностей во время прохождения военной службы в Службе безопасности Украины, принадлежат военнослужащему, создавшему этот объект.

Аналогичные изменения предлагается внести в отношении военнослужащих, проходящих службу в Управлении государственной охраны (УГО), Государственной пограничной службе, Нацгвардии, Госспецсвязи, а также в закон о разведке.

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Украины предлагают дополнить нормой, что должностными инструкциями (функциональными обязанностями) и (или) приказом, распоряжением на военнослужащего может быть возложена обязанность осуществления интеллектуальной, творческой, в том числе инновационной, изобретательской или рационализаторской деятельности, результатом которой могут быть объекты авторского и смежных прав, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, компоновки полупроводниковых изделий, другие объекты права интеллектуальной собственности.

Военнослужащий, который в связи с выполнением служебных обязанностей во время прохождения военной службы создал объект права интеллектуальной собственности, письменно сообщает командиру воинской части о таком объекте права интеллектуальной собственности с описанием, которое раскрывает суть созданного объекта достаточно ясно и полно, указывает всех изобретателей (авторов), совместно создавших такой объект, и задание, в рамках которого он был создан.

Командир бригады будет обязан, среди прочего, организовывать осуществление инновационной, изобретательской или рационализаторской деятельности, направленной на повышение боевой и мобилизационной готовности, обеспечение успешного выполнения бригадой (полком, кораблем 1 и 2 ранга, отдельным батальоном) боевых задач.

В законе об оборонных закупках будет предусмотрено, что если работы оборонного назначения предусматривают использование объектов права интеллектуальной собственности, принадлежащих исполнителю государственного контракта (договора), условия использования таких объектов права интеллектуальной собственности государственным заказчиком должны быть определены государственным контрактом (договором).

В случае, если объекты права интеллектуальной собственности частично созданы за счет средств исполнителей государственного контракта (договора), а частично – за государственные средства в результате выполнения оборонных закупок, государственный контракт (договор) должен содержать условия о распределении имущественных прав интеллектуальной собственности в соответствии с объемом средств, выделенных каждой стороной договора (контракта), а также определять порядок совместного использования созданных объектов права интеллектуальной собственности.

Автор: Наталя Мамченко

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СБУ Верховная Рада Украины законопроект ВСУ

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В Раду внесли законопроект о правах военнослужащих ВСУ, СБУ, УГО и других на объекты интеллектуальной собственности, созданные ими во время военной службы

Устав внутренней службы ВСУ предлагают дополнить нормой, что должностными инструкциями или приказом на военнослужащего может быть возложена обязанность осуществления интеллектуальной, творческой, в том числе инновационной, изобретательской или рационализаторской деятельности.

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