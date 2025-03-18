Реестр «Оберег» видит информацию о тех, кто никогда не становился на военный учет и не посещал ТЦК, благодаря обмену данными с Демографическим реестром

Информацию о тех, кто никогда не становился на военный учет и не посещал ТЦК, Реестр военнообязанных «Оберег» видит благодаря обмену данными с Единым демографическим реестром и системой Государственной миграционной службы.

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С лета 2024 года «Оберег» наполняют данными о мужчинах 16–60 лет. И реестр «видит» информацию о тех, кто никогда не становился на военный учет и не посещал ТЦК, благодаря обмену данными с Единым демографическим реестром и системой Государственной миграционной службы. Об этом сообщила заместительница министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко в интервью DOU.

Мужчин 16–25 лет ставят на учет автоматически, им не нужно обращаться в ТЦК и проходить медосмотр. Люди от 18 лет могут сгенерировать военно-учетный документ в «Резерв+».

Согласно замыслу, автоматическая постановка на учет мужчин 16–25 лет будет продолжаться в течение года. После этого Минобороны поделится результатами эксперимента. Пока процесс не завершен, из-за неполноты данных команда дополнительно проверяет информацию.

«Мы получили от других ведомств большой массив данных для постановки на учет мужчин в возрасте от 17 до 25 лет. Сейчас идет их постановка на учет.

Массив данных может быть неполным, поэтому наша команда дополнительно проверяет информацию. Это несколько замедляет процесс, но гарантирует надежность», — утверждает заместительница министра по вопросам цифровизации.

Для военнообязанных от 25 до 60 лет автоматической процедуры постановки на учет пока нет. На данный момент мужчины, которым исполнилось 25 лет, должны стать на учет лично, то есть прийти в ТЦК по месту регистрации, где сотрудник внесет данные вручную. Дистанционно они могут только обновить учетные данные.

Технически цифровая команда готова взяться за внедрение автоматической постановки на учет всех военнообязанных мужчин в Украине, сообщила Катерина Черногоренко. Но для этого должны быть разработаны законодательные основания. Пока в Минобороны не готовы комментировать, когда будут внесены необходимые изменения.

Автор: Наталя Мамченко

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