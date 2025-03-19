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В КГГА заявили, что Киев вошел в рейтинг столиц мира с лучшими показателями качества воздуха

16:14, 19 марта 2025
Киев занял 33 место, оказавшись в «зеленой зоне».
В КГГА заявили, что Киев вошел в рейтинг столиц мира с лучшими показателями качества воздуха
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В ежегодном мировом рейтинге 2024 IQAir World Air Quality Киев вошел в число 35 столиц мира с лучшими показателями состояния воздуха и занял 33 место, оказавшись в «зеленой зоне». Об этом заявили в КГГА.

Согласно данным, концентрация пыли фракции PM 2.5 в Киеве на протяжении прошлого года составляла 9.4 мг/м³. Это обеспечило украинской столице место в «зеленой» зоне, рядом с такими городами, как Токио (Япония), Рига (Латвия), Вена (Австрия).

Отметим, что в последнее время жители Киева часто жаловались на смог и неприятный запах в воздухе.

«Конечно, как и в любом мегаполисе, в Киеве время от времени бывают периоды, когда мы фиксируем ухудшение качества воздуха. Среди причин загрязнения воздуха в прошлом году были, в частности, метеорологические условия, трансграничное влияние, пожары в экосистемах города и области, вражеские обстрелы. В то же время следует учитывать, что показатели, которые отображаются в режиме реального времени, свидетельствуют только о текущем состоянии качества атмосферного воздуха и не отражают общей тенденции за весь год», – отметили в КГГА.

Всего в рейтинге IQAir World Air Quality Report 2024 представлена 121 столица.

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Киев КГГА воздух

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