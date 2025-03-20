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Зеленський повідомив, як Україна реагуватиме на російські удари по енергооб'єктах

08:59, 20 березня 2025
Володимир Зеленський заявив, якщо Росія порушить домовленості про припинення обстрілів енергетичних об'єктів, то Україна реагуватиме дзеркально.
Зеленський повідомив, як Україна реагуватиме на російські удари по енергооб'єктах
Фото: Getty Images
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у випадку порушення Росією домовленості про припинення обстрілів енергетичних об'єктів, Україна реагуватиме дзеркально Про це він сказав під час zoom-брифінгу для журналістів.

Глава держави розповів, що під час розмови з президентом США Дональдом Трампом обговорював безпеку енергетики, енергетичної мережі та іншої цивільної інфраструктури. Він наголосив, що важливо підготувати списки об'єктів, проти яких РФ не може застосовувати засоби ураження, оскільки вони входять до переліку  енергетичної інфраструктури.

«Тому готові до цієї розмови. Технічна команда. Єдине, що в команду я сказав, я хочу додати, напевно, не стільки дипломатів, саме для цієї зустрічі, скільки більше технарів, особливо що стосується енергетики, атомки, інфраструктури. Тому що я думаю, що тут буде більш технічна розмова, що це за об'єкти, як їх узагальнювати. А також, як ви правильно сказали, як це все контролювати? В принципі, ми про це частково говорили з Трампом», - розповів він.

Зеленський також вказав, що США повинні будуть контролювати, щоб Росія не порушувала домовленості про припинення ударів по енергооб'єктах. Але на разі невідомо, у якому форматі це відбуватиметься. Як приклад, президент навів Чорноморську зернову ініціативу.

«Треба, щоб був технічний паспорт виписаний всіх цих дій. В принципі, ми проходили це з росіянами, з турками й з ООН. Ви пам'ятаєте, з нашим коридором безпекою на морі ми, в принципі, розуміємо, які можуть бути технічні виклики і як це контролювати», - додав Зеленський.

Він думає, що це питання, ймовірно розглядатимуть під час переговорів у Саудівській Аравії, якщо технічні команди дійдуть до цього.

«Ну, будемо вірити в краще. Хоча і, напевно, не без сюрпризів, як це завжди буває. Тобто, ось приблизно на сьогодні так. Як може реагувати Україна? Дзеркально», - додав Зеленський.

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росія Україна війна Володимир Зеленський

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