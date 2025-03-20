Україна отримала додаткові літаки F-16

Володимир Зеленський повідомив, що кілька літаків F-16 прилетіли в Україну.

Фото: Getty Images

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В Україну надійшла нова партія винищувачів F-16. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-виступу перед журналістами 19 березня.

Також Глава держави підкреслив, що росіяни в черговий раз набрехали, що збили F-16.

«Додаткові F-16 прилетіли в Україну. Рускі брешуть, що вони щось там збили, нічого вони не збили. А хороша новина - кілька літаків F-16 прилетіли в Україну», — сказав він.

Раніше ми писали, що Бельгія на рік відклала постачання Україні винищувачів F-16.

Крім того, Нідерланди готують українців на посади керівників екіпажу F-16.

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