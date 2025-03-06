Бельгія на рік відклала постачання Україні винищувачів F-16

Прем'єр Бельгії оголосив про відкладення постачання F-16 в Україну до 2026 року.

Фото: VRT NWS

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Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що постачання винищувачів F-16 в Україну відкладено до 2026 року. Затримка пов'язана з тим, що Бельгія чекає на нові винищувачі F-35, які мають замінити нинішні F-16. Про це де Вевер заявив перед зустріччю з лідерами Європейського Союзу в Брюсселі, пише VRT NWS.

Спочатку Бельгія планувала передати Україні 30 винищувачів F-16 до кінця 2025 року, але тепер ці поставки відкладені на рік. Прем'єр-міністр не надав подробиць щодо точних термінів постачання нових F-35, але зазначив, що винищувачі F-16 можуть бути відправлені в Україну вже цього року на запчастини.

Де Вевер також не виключив можливості відправлення бельгійських військ в Україну, але підкреслив, що для цього необхідна мирна угода з достатніми гарантіями безпеки. Водночас він наголосив, що без підтримки США така ідея видається йому нереалістичною.

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