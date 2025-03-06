Бельгия на год отложила поставки Украине истребителей F-16

Премьер Бельгии объявил об отложении поставок F-16 в Украину до 2026 года.

Фото: VRT NWS

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Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что поставки истребителей F-16 в Украину отложены до 2026 года. Задержка связана с тем, что Бельгия ждет новые истребители F-35, которые должны заменить нынешние F-16. Об этом де Вевер заявил перед встречей с лидерами Европейского Союза в Брюсселе, пишет VRT NWS.

Изначально Бельгия планировала передать Украине 30 истребителей F-16 до конца 2025 года, но теперь эти поставки отложены на год. Премьер-министр не предоставил подробностей относительно точных сроков поставки новых F-35, но отметил, что истребители F-16 могут быть отправлены в Украину уже в этом году на запчасти.

Де Вевер также не исключил возможности отправки бельгийских войск в Украину, но подчеркнул, что для этого необходимо мирное соглашение с достаточными гарантиями безопасности. В то же время он подчеркнул, что без поддержки США такая идея представляется ему нереалистичной.

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