В Киеве наказали водителя грузовика, из которого на дорогу выпали бетонные блоки — фото

В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

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В Соломенском районе столицы наказали водителя, который ненадежно закрепил закрепил груз в грузовике MAN.

Как сообщила патрульная полиция Киева, бетонные блоки упали на дорогу, загрязнив дорожное покрытие и создав препятствие для движения других участников дорожного движения. Также водитель управлял транспортным средством с техническими неисправностями.

«Инспекторы разъяснили водителю его правонарушение и составили соответствующие административные материалы», — заявили в полиции.

На место происшествия также вызвали соответствующие службы, которые расчистили дорожное покрытие.

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