Нардепу Дубневичу заочно предъявили обвинение по делу о краже газа на 2,1 млрд гривен

САП и НАБУ передали в суд обвинительный акт против народного депутата Дубневича.

Ярослав Дубневич. Фото: 24 канал

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САП и НАБУ направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Ярослава Дубневича. Об этом сообщает Transparency International Ukraine. Вскоре будет назначено подготовительное заседание.

Дубневича ранее заочно арестовали.

В Высшем антикоррупционном суде уже рассматривают дело еще пяти человек, которые являются фигурантами этого дела.

По данным следствия, Дубневич вероятно организовал завладение природным газом на сумму более 2,1 млрд грн.

Ранее сообщалось, что народный депутат Ярослав Дубневич, которого украинские власти объявили в международный розыск по «газовому делу», не находится в розыске Интерпола, сообщил адвокат Дубневича Владимир Богатырь.

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