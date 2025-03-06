Нардепу Дубневичу заочно висунули обвинувачення у справі про крадіжку газу на 2,1 млрд гривень

САП та НАБУ передали до суду обвинувальний акт проти народного депутата Дубневича.

Ярослав Дубневич. Фото: 24 канал

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САП та НАБУ направили до суду обвинувальний акт щодо народного депутата Ярослава Дубневича. Про це повідомляє Transparency International Ukraine. Незабаром буде призначено підготовче засідання.

Дубневича раніше заочно заарештували.

У Вищому антикорупційному суді вже розглядають справу ще п’яти осіб, які є фігурантами цієї справи.

За даними слідства, Дубневич ймовірно організував заволодіння природним газом на суму понад 2,1 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що народний депутат Ярослав Дубневич, якого українська влада оголосила у міжнародний розшук у «газовій справі», не перебуває у розшуку Інтерпола, повідомив адвокат Дубневича Володимир Богатир.

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