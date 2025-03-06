Нардепу Дубневичу заочно висунули обвинувачення у справі про крадіжку газу на 2,1 млрд гривень

САП та НАБУ направили до суду обвинувальний акт щодо народного депутата Ярослава Дубневича. Про це повідомляє Transparency International Ukraine. Незабаром буде призначено підготовче засідання.
Дубневича раніше заочно заарештували.
У Вищому антикорупційному суді вже розглядають справу ще п’яти осіб, які є фігурантами цієї справи.
За даними слідства, Дубневич ймовірно організував заволодіння природним газом на суму понад 2,1 млрд грн.
Раніше повідомлялося, що народний депутат Ярослав Дубневич, якого українська влада оголосила у міжнародний розшук у «газовій справі», не перебуває у розшуку Інтерпола, повідомив адвокат Дубневича Володимир Богатир.
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