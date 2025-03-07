У Києві покарали водія вантажівки, з якої випали на дорогу бетонні блоки — фото

У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.

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У Солом'янському районі столиці покарали водія, який ненадійно закріпив вантаж у вантажівці MAN.

Як повідомила патрульна поліція Києва, бетонні блоки впали на дорогу, забруднивши дорожнє покриття та створили перешкоду для руху іншим учасникам дорожнього руху. Також водій керував транспортним засобом з технічними несправностями.

«Інспектори розʼяснили водієві його правопорушення та склали відповідні адміністративні матеріали», - заявили у поліції

На місце події також викликали відповідні служби, які розчистили дорожнє покриття.

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