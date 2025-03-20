Украина получила дополнительные самолеты F-16

Владимир Зеленский сообщил, что несколько самолетов F-16 прилетели в Украину.

Фото: Getty Images

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В Украину поступила новая партия истребителей F-16. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-выступления перед журналистами 19 марта.

Также Глава государства подчеркнул, что россияне в очередной раз солгали, заявив, что сбили F-16.

«Дополнительные F-16 прилетели в Украину. Руски врут, что они что-то там сбили, ничего они не сбили. А хорошая новость – несколько самолетов F-16 прилетели в Украину», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Бельгия на год отложила поставки Украине истребителей F-16.

Кроме того, Нидерланды готовят украинцев на должности руководителей экипажа F-16.

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