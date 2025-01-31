Нидерланды готовят украинцев на должности руководителей экипажа F-16

26 украинцев проходят обучение на F-16 в Нидерландах.

Фото: defensie.nl

Министерство обороны Нидерландов сообщило о подготовке 26 украинцев на должности руководителей экипажа для самолетов F-16. Этот процесс проходит на авиабазе в Нидерландах и продлится до конца апреля. Как заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс во время визита украинского коллеги Рустема Умерова в Гаагу, обучение является частью поддержки Украины в рамках военного сотрудничества.

Согласно информации на сайте нидерландского Минобороны, ответственность за окончательные проверки на F-16 возложена на руководителей экипажа. После проверок, включая демонтаж предохранительных штифтов, таких как шасси и топливные баки, самолет готов к выезду из укрытия и взлету. Руководители экипажа также осуществляют прием самолета от пилота после возвращения.

Нидерланды взяли на себя инициативу обучать украинских специалистов, которые будут работать с F-16, однако само обучение не осуществляется при участии Министерства обороны Нидерландов.

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