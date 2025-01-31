Нідерланди готують українців на посади керівників екіпажу F-16

26 українців проходять навчання на F-16 у Нідерландах.

Фото: defensie.nl

Міністерство оборони Нідерландів повідомило про підготовку 26 українців на посади керівників екіпажу для літаків F-16. Цей процес проходить на авіабазі в Нідерландах і триватиме до кінця квітня. Як заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс під час візиту українського колеги Рустема Умєрова до Гааги, навчання є частиною підтримки України в рамках військової співпраці.

Згідно з інформацією на сайті нідерландського Міноборони, відповідальність за остаточні перевірки на F-16 покладена на керівників екіпажу. Після перевірок, включаючи демонтаж запобіжних штифтів, таких як шасі та паливні баки, літак готовий до виїзду з укриття та зльоту. Керівники екіпажу також здійснюють прийом літака від пілота після повернення.

Нідерланди взяли на себе ініціативу навчати українських спеціалістів, які будуть працювати з F-16, проте саме навчання не здійснюється за участі Міністерства оборони Нідерландів.

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