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Чи потрібно застосовувати РРО у разі здійснення реалізації продукції власного виробництва

23:12, 31 січня 2025
Податкова пояснює, що приймання оплати за продукцію власного виробництва з використанням платіжного терміналу або за реквізитами електронних платіжних засобів потребує обов’язкового застосування РРО або ПРРО.
Чи потрібно застосовувати РРО у разі здійснення реалізації продукції власного виробництва
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Податкова служба у Харківській області повідомляє, чи потрібно застосовувати РРО у разі здійснення реалізації продукції власного виробництва.

Зазначається, що пунктом 1   ст. 9 Закону України від 06.07.1995 № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями (далі – Закон №265) визначено, що реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння) підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних уповноваженою особою відповідного суб’єкта господарювання.

Операції здійснені з використанням платіжного терміналу (POS-терміналу) у безготівковій формі, потребують застосування РРО або ПРРО у встановленому Законом № 265 порядку.

Тобто, приймання оплати за продукцію власного виробництва з використанням платіжного терміналу (POS-терміналу) або за реквізитами електронних платіжних засобів потребує обов’язкового застосування РРО або ПРРО.

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податкова РРО

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