Бронювання працівників апаратів судів повинно складати не менше 80%, а Судової охорони — 100% — Рада суддів України

З 28 лютого частина працівників апаратів судів може втратити бронювання, тоді як прокуратура та поліція планують забронювати максимально можливу кількість своїх співробітників.

Джерело фото: РСУ

Рада суддів України 30 січня 2025 року звернулася до Міністерства оборони та Міжвідомчої робочої групи з питань організації призову військовозобов’язаних громадян на військову службу під час мобілізації (створена при Кабінеті Міністрів) з ініціативою переглянути норми бронювання працівників апаратів судів та органів суддівського врядування.

Як зазначили в РСУ, з 28 лютого чимала кількість працівників апаратів судів та органів суддівського врядування, згідно до постанови Кабінету міністрів № 1332 від 22 листопада 2024 року, втратить право на бронювання на час мобілізації, внаслідок закінчення дії відстрочки.

Нагадаємо, що працівники апаратів судів та органів суддівського врядування наразі фактично поділяються на дві категорії заброньованих – на співробітників, які отримали безстрокове бронювання у 2022-2024 роках та співробітників, які починаючи з другої половини 2024 року, після обмеження бронювання не більше ніж 50% від загальної кількості військовозобов’язаних, отримали бронювання на певний строк.

Наслідками такого стану речей стало те, що і без того не надто велика кількість бажаючих працювати в апаратах судів, зменшилася ще більше, адже отримати бронювання, навіть на певний строк, стало непростим завданням. Відтак, заповнити вакантні посади в апаратах судів стало ще більшою проблемою.

Також є суттєві проблеми і з бронюванням співробітників Служби судової охорони, яка охороняє будівлі судів та органів суддівського врядування.

При цьому Міністерство оборони поки що немає бажання йти на зустріч судовій владі та полегшити процедуру бронювання, наприклад, для співробітників апаратів судів.

«Останнім часом до Ради суддів України почали надходити звернення від судів щодо збільшення відсотка бронювання помічників суддів та державних службовців категорій посад "Б" та "В" в місцевих та апеляційних судах. Нам повідомляють, що фактично є відмови у бронюванні, якщо ліміт бронювання в суді перебільшено на 50% від числа військовозобов’язаних працівників апаратів судів. Однак ми виходимо з позицій того, що має бути однаковий підхід до бронювання працівників по аналогії з іншими державними органами», - зазначив голова РСУ Богдан Моніч.

За даними голови РСУ, інші державні установи та правоохоронні органи, тим часом, активно лобіюють можливість збільшення «квоти» для бронювання своїх працівників.

Так, відомо, що органи прокуратури намагаються забронювати щонайменше 80% своїх військовозобов’язаних співробітників з числа державних службовців, Державна митна служба – до 85% працівників, Державна аудиторська служба – до 95% співробітників, а Національна поліція – 100% співробітників поліції, які мають спеціальні звання та 80% державних службовців.

При цьому, у перелічених установ та правоохоронних органів наразі є реальний шанс збільшити відсоток заброньованих співробітників.

«Відсутність достатньої кількості суддів, їхніх помічників, працівників апаратів судів та співробітників Служби судової охорони може призвести до значних затримок у розгляді справ, порушення строків судового розгляду, а також підриву довіри громадян до судової влади. У питанні бронювання працівників повинен бути однаковий підхід для всіх органів та установ державної влади», - підкреслив Богдан Моніч.

За пропозицією Ради суддів, співробітники Служби судової охорони, на яких розповсюджуються ті ж права та гарантії, що й на поліцейських, мають бути заброньовані на 100%.

А працівники апаратів судів, співробітники Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Національної школи суддів та Державної судової адміністрації – не менше, ніж на 80%.

Також РСУ попросила підтримати вказану ініціативу Верховний Суд, Вищу раду правосуддя, ВККС, НШСУ та ДСА.

З повним текстом рішення Ради суддів можна ознайомитись нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

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