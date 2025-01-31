Практика судів
  1. Публікації
  2. / Судова практика

Надання доступу до запису судового засідання в Електронному кабінеті користувача ЄСІТС є виконанням заяви про видачу копії запису судового засідання

17:05, 31 січня 2025
Верховний Суд зазначив, що у разі подання учасником справи заяви про видачу копії запису судового засідання йому може бути надано доступ до запису судового засідання в Електронному кабінеті користувача ЄСІТС або надано запис на оптичному диску у вигляді файлу.
Надання доступу до запису судового засідання в Електронному кабінеті користувача ЄСІТС є виконанням заяви про видачу копії запису судового засідання
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У разі подання учасником справи заяви про видачу копії запису судового засідання йому може бути надано доступ до запису судового засідання в Електронному кабінеті користувача Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) або надано запис на оптичному диску у вигляді файлу.

У випадку сплати судового збору безпосередньо в Електронному кабінеті учаснику справи автоматично надається доступ для скачування запису судового засідання в кабінеті користувача ЄСІТС. На це вказав Верховний Суд у постанові від 18.12.2024 по справі №180/385/22.

Так, суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 2 ст. 286 КК. У касаційній скарзі засуджений зазначає, що у матеріалах справи відсутній носій інформації, на якому зафіксовано розгляд справи у апеляційному суді.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд залишив без зміни рішення судів попередніх інстанцій. В обґрунтування позиції ККС вказав, що у матеріалах кримінального провадження наявні журнали судових засідань у апеляційному суді, які містять посилання на файли технічної фіксації, що доступні для перегляду.

Порядок отримання доступу до технічного запису судового засідання визначений в розділі V Інструкції щодо роботи з технічними засобами фіксування судового засідання, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 6.06.2022 №156.

Зокрема за змістом цієї Інструкції, у разі подання учасником справи заяви про видачу копії запису судового засідання, йому може бути надано доступ до запису судового засідання в Електронному кабінеті користувача Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС), або надано запис на оптичному диску у вигляді файлу.

Крім цього, у випадку сплати судового збору безпосередньо в Електронному кабінеті учаснику справи автоматично надається доступ для скачування запису судового засідання в Електронному кабінеті. В ході підготовки до касаційного розгляду шляхом отримання відповідного доступу було встановлено, що матеріали аудіофіксації судових засідань в апеляційному суді наявні в системі ЄСІТС, належно прослуховуються.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

ЄСІТС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Клієнти, які планують переказувати гроші понад ліміт, зобов’язані надати документальне підтвердження доходів – з 1 лютого запрацювали нові ліміти

За наявності документально підтверджених доходів клієнта, що перевищують встановлений на дату ліміт, будуть здійснюватися перекази в межах підтвердженого доходу.

Бронювання працівників апаратів судів повинно складати не менше 80%, а Судової охорони — 100% — Рада суддів України

З 28 лютого частина працівників апаратів судів може втратити бронювання, тоді як прокуратура та поліція планують забронювати максимально можливу кількість своїх співробітників.

Надання доступу до запису судового засідання в Електронному кабінеті користувача ЄСІТС є виконанням заяви про видачу копії запису судового засідання

Верховний Суд зазначив, що у разі подання учасником справи заяви про видачу копії запису судового засідання йому може бути надано доступ до запису судового засідання в Електронному кабінеті користувача ЄСІТС або надано запис на оптичному диску у вигляді файлу.

Верховний Суд пояснив, чи має в ордері адвоката зазначатися номер кримінального провадження і процесуальний статус підзахисного

Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду, який повернув адвокату скаргу, бо в ордері не було посилання на те, у якому саме кримінальному провадженні адвокат має повноваження, і на процесуальний статус особи, якій надається правова допомога.

Громадська організація, яка відповідає за «фактчекінг» постів у Facebook українських користувачів, отримувала фінансування від USAID

Перевірками постів у Facebook на предмет недостовірності контенту займається організація, яка отримує кошти від Агентства США з міжнародного розвитку USAID.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Мороз
    Андрій Мороз
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Наталя Стрельнікова
    Наталя Стрельнікова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олег Первомайський
    Олег Первомайський
    суддя Конституційного Суду України