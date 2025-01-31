Надання доступу до запису судового засідання в Електронному кабінеті користувача ЄСІТС є виконанням заяви про видачу копії запису судового засідання

Верховний Суд зазначив, що у разі подання учасником справи заяви про видачу копії запису судового засідання йому може бути надано доступ до запису судового засідання в Електронному кабінеті користувача ЄСІТС або надано запис на оптичному диску у вигляді файлу.

У разі подання учасником справи заяви про видачу копії запису судового засідання йому може бути надано доступ до запису судового засідання в Електронному кабінеті користувача Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) або надано запис на оптичному диску у вигляді файлу.

У випадку сплати судового збору безпосередньо в Електронному кабінеті учаснику справи автоматично надається доступ для скачування запису судового засідання в кабінеті користувача ЄСІТС. На це вказав Верховний Суд у постанові від 18.12.2024 по справі №180/385/22.

Так, суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 2 ст. 286 КК. У касаційній скарзі засуджений зазначає, що у матеріалах справи відсутній носій інформації, на якому зафіксовано розгляд справи у апеляційному суді.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд залишив без зміни рішення судів попередніх інстанцій. В обґрунтування позиції ККС вказав, що у матеріалах кримінального провадження наявні журнали судових засідань у апеляційному суді, які містять посилання на файли технічної фіксації, що доступні для перегляду.

Порядок отримання доступу до технічного запису судового засідання визначений в розділі V Інструкції щодо роботи з технічними засобами фіксування судового засідання, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 6.06.2022 №156.

Зокрема за змістом цієї Інструкції, у разі подання учасником справи заяви про видачу копії запису судового засідання, йому може бути надано доступ до запису судового засідання в Електронному кабінеті користувача Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС), або надано запис на оптичному диску у вигляді файлу.

Крім цього, у випадку сплати судового збору безпосередньо в Електронному кабінеті учаснику справи автоматично надається доступ для скачування запису судового засідання в Електронному кабінеті. В ході підготовки до касаційного розгляду шляхом отримання відповідного доступу було встановлено, що матеріали аудіофіксації судових засідань в апеляційному суді наявні в системі ЄСІТС, належно прослуховуються.

Автор: Наталя Мамченко

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