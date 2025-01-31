Суд не врахував ліквідацію компанії як підставу для звільнення від податкових зобов’язань

Суд підтримав податкову щодо збільшення суми грошового зобов’язання з ПДВ.

Податкова служба у Полтавській області повідомляє, що суд підтримав позицію контролюючого органу щодо порушень у реєстрації податкових накладних та не врахував ліквідацію компанії як підставу для звільнення від податкових зобов’язань.

Як стало відомо, судом першої інстанції у справі №440/5552/24 підтримано позицію контролюючого органу щодо збільшення суми грошового зобов’язання з ПДВ.

Частково, відмовляючи в задоволенні позову, суд погодився з доводами контролюючого органу, що за період з 01.03.2020 по 27.05.2022 розрахунок та нарахування фінансових санкцій, пені не повинно здійснюватися з огляду на зміни у законодавстві, оскільки відповідно до п. 52¹ підрозділу 10 розділу XX ПК України за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня 2020 по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (Covid 19), штрафні санкції не застосовуються, крім санкцій, зокрема, за порушення вимог законодавства в частині порушення нарахування, декларування та сплати податку на додану вартість, акцизного податку, рентної плати.

Суд зазначає, що з 01.08.2023 у позивача автоматично відновився обов’язок реєстрації податкових накладних за період лютий-квітень 2022 з граничним терміном реєстрації до 29.09.2023.

Однак, всупереч вимогам абз. 13 пп. 69.1 підрозділу 10 розділу XX ПК України, позивачем не здійснено реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних протягом 60 календарних днів з дня переходу на систему оподаткування, на якій платник податку перебував до обрання особливостей оподаткування єдиним податком за ставкою 2%.

Крім того, обставини початку процедури ліквідації позивача ніяким чином на його грошові зобов’язання перед бюджетом зі сплати ПДВ у спірних правовідносинах не впливають.

Також, суд зазначає, що з огляду на встановлені перевіркою факти включення позивачем до складу податкового кредиту операцій з придбання товарів, робіт, послуг за податковими накладними, реєстрація яких відсутня в Єдиному реєстрі податкових накладних, суд визнає цілком правомірним висновок контролюючого органу щодо збільшення суми грошового зобов’язання з ПДВ.

Зазначені аргументи призвели до винесення 9 січня 2025 року Полтавським окружним адміністративним судом у справі №440/5552/24 рішення на користь контролюючого органу у сумі 11 306,1 тис. гривень.

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