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Комунальники Хмельницького переплатили за електроенергію 7,3 млн грн

20:54, 31 січня 2025
Комунальне підприємство уклало договір на закупівлю електроенергії на понад 52 млн грн, проте згодом вартість була необґрунтовано збільшена вдвічі через додаткові угоди.
Комунальники Хмельницького переплатили за електроенергію 7,3 млн грн
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У Хмельницькому до місцевого бюджету буде повернуто надмірно сплачені 7,3 млн грн за закупівлю електроенергії, повідомили в обласній прокуратурі. 

З’ясовано, що за результатами проведених у 2022 році торгів комунальне підприємство Хмельницької міської ради уклало договір із суб’єктом господарювання про закупівлю електроенергії за бюджетні кошти на суму понад 52 млн грн.

У подальшому між замовником та постачальником укладено ряд додаткових угод, на підставі яких вартість електричної енергії з ініціативи постачальника збільшилась удвічі.

У результаті остаточна ціна за енергоносій стала вищою за ті пропозиції, які пропонували інші учасники торгів.

Реагуючи на вказані порушення, прокуратура звернулася з позовом до суду та наполягала визнати недійсними додаткові угоди та стягнути з постачальника надмірно сплачені кошти у розмірі 8 млн грн.

Суд першої інстанції зобов’язав суб’єкт господарювання сплатити до бюджету лише 4 млн грн незаконно отриманих коштів.

Прокурори оскаржили рішення в апеляції та домоглись збільшення вказаної суми до 7,3 млн грн.

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