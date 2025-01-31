Комунальники Хмельницького переплатили за електроенергію 7,3 млн грн

Комунальне підприємство уклало договір на закупівлю електроенергії на понад 52 млн грн, проте згодом вартість була необґрунтовано збільшена вдвічі через додаткові угоди.

У Хмельницькому до місцевого бюджету буде повернуто надмірно сплачені 7,3 млн грн за закупівлю електроенергії, повідомили в обласній прокуратурі.

З’ясовано, що за результатами проведених у 2022 році торгів комунальне підприємство Хмельницької міської ради уклало договір із суб’єктом господарювання про закупівлю електроенергії за бюджетні кошти на суму понад 52 млн грн.

У подальшому між замовником та постачальником укладено ряд додаткових угод, на підставі яких вартість електричної енергії з ініціативи постачальника збільшилась удвічі.

У результаті остаточна ціна за енергоносій стала вищою за ті пропозиції, які пропонували інші учасники торгів.

Реагуючи на вказані порушення, прокуратура звернулася з позовом до суду та наполягала визнати недійсними додаткові угоди та стягнути з постачальника надмірно сплачені кошти у розмірі 8 млн грн.

Суд першої інстанції зобов’язав суб’єкт господарювання сплатити до бюджету лише 4 млн грн незаконно отриманих коштів.

Прокурори оскаржили рішення в апеляції та домоглись збільшення вказаної суми до 7,3 млн грн.

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