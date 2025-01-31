У Києві розікрали 200 тис грн під час ремонту парку в Дарницькому районі

Колишнього посадовця судитимуть за розтрату бюджетних коштів.

У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно колишнього заступника начальника одного з управлінь КО «Київзеленбуд» за фактом розтрати бюджетних коштів в умовах воєнного стану.

Як повідомила Київська міська прокуратура, у 2023 році між комунальним об’єднанням та приватним підприємством укладено договір на ремонт парку у Дарницькому районі Києва між проспектом Миколи Бажана та вулицею Срібнокільською навколо озера Срібний кіл.

Надалі, ексзаступник начальника управління з капітальних вкладень комунального об’єднання, розуміючи, що вартість будівельних матеріалів, зокрема щебеню та піску, є завищеною у порівнянні з ринковими, підписав акти виконаних робіт.

«Висновком експертів підтверджено завдання збитків столичній громаді на суму 200 тис. гривень. Наразі обвинувальний акт щодо колишнього посадовця скеровано до суду», - сказано у повідомленні.

Колишньому посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.