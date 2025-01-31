Практика судів
  1. В Україні

У Києві розікрали 200 тис грн під час ремонту парку в Дарницькому районі

22:54, 31 січня 2025
Колишнього посадовця судитимуть за розтрату бюджетних коштів.
У Києві розікрали 200 тис грн під час ремонту парку в Дарницькому районі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно колишнього заступника начальника одного з управлінь КО «Київзеленбуд» за фактом розтрати бюджетних коштів в умовах воєнного стану.

Як повідомила Київська міська прокуратура, у 2023 році між комунальним об’єднанням та приватним підприємством укладено договір на ремонт парку у Дарницькому районі Києва між проспектом Миколи Бажана та вулицею Срібнокільською навколо озера Срібний кіл.

Надалі, ексзаступник начальника управління з капітальних вкладень комунального об’єднання, розуміючи, що вартість будівельних матеріалів, зокрема щебеню та піску, є завищеною у порівнянні з ринковими, підписав акти виконаних робіт. 

«Висновком експертів підтверджено завдання збитків столичній громаді на суму 200 тис. гривень. Наразі обвинувальний акт щодо колишнього посадовця скеровано до суду», - сказано у повідомленні.

Колишньому посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд прокуратура Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Клієнти, які планують переказувати гроші понад ліміт, зобов’язані надати документальне підтвердження доходів – з 1 лютого запрацюють нові ліміти

За наявності документально підтверджених доходів клієнта, що перевищують встановлений на дату ліміт, будуть здійснюватися перекази в межах підтвердженого доходу.

Бронювання працівників апаратів судів повинно складати не менше 80%, а Судової охорони — 100% — Рада суддів України

З 28 лютого частина працівників апаратів судів може втратити бронювання, тоді як прокуратура та поліція планують забронювати максимально можливу кількість своїх співробітників.

Надання доступу до запису судового засідання в Електронному кабінеті користувача ЄСІТС є виконанням заяви про видачу копії запису судового засідання

Верховний Суд зазначив, що у разі подання учасником справи заяви про видачу копії запису судового засідання йому може бути надано доступ до запису судового засідання в Електронному кабінеті користувача ЄСІТС або надано запис на оптичному диску у вигляді файлу.

Верховний Суд пояснив, чи має в ордері адвоката зазначатися номер кримінального провадження і процесуальний статус підзахисного

Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду, який повернув адвокату скаргу, бо в ордері не було посилання на те, у якому саме кримінальному провадженні адвокат має повноваження, і на процесуальний статус особи, якій надається правова допомога.

Громадська організація, яка відповідає за «фактчекінг» постів у Facebook українських користувачів, отримувала фінансування від USAID

Перевірками постів у Facebook на предмет недостовірності контенту займається організація, яка отримує кошти від Агентства США з міжнародного розвитку USAID.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Застрожнікова
    Катерина Застрожнікова
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Інна Новікова
    Інна Новікова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду