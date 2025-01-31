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Верховний Суд пояснив, чи має в ордері адвоката зазначатися номер кримінального провадження і процесуальний статус підзахисного

16:20, 31 січня 2025
Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду, який повернув адвокату скаргу, бо в ордері не було посилання на те, у якому саме кримінальному провадженні адвокат має повноваження, і на процесуальний статус особи, якій надається правова допомога.
Верховний Суд пояснив, чи має в ордері адвоката зазначатися номер кримінального провадження і процесуальний статус підзахисного
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Чинне законодавство не містить вимоги про те, що в ордері на надання правничої (правової) допомоги повинно бути зазначено номер кримінального провадження, в якому адвокат має повноваження на надання правничої допомоги, і процесуальний статус особи, якій надається відповідна допомога. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 19.11.2024 по справі № 757/37682/23-к.

Позиції судів

Місцевий суд визнав винуватою та засудив особу за ч. 2 ст. 205-1 КК. На підставі ст. 75 КК звільнив особу від відбування основного покарання з випробуванням.

Апеляційний суд повернув апеляційну скаргу захиснику як таку, що подана особою, яка не має права подавати апеляційну скаргу.

Обґрунтовуючи своє рішення, суд вказав, що скарга подана захисником, який належним чином не підтвердив своїх повноважень, оскільки ордер, долучений ним до апеляційної скарги, не містить посилання на те, у якому саме кримінальному провадженні адвокат має повноваження на надання правничої допомоги, і на процесуальний статус особи, якій надається відповідна допомога.

У касаційній скарзі захисник стверджує про безпідставне повернення його апеляційної скарги.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

В обґрунтування позиції ККС звертає увагу, що Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги, затверджене рішенням Ради адвокатів України від 12.04.2019 № 41, не містять вимоги щодо необхідності зазначення в ордері на надання правничої (правової) допомоги номера кримінального провадження, в якому адвокат має повноваження на надання правничої допомоги, і процесуального статусу особи, якій надається відповідна допомога.

Як убачається з матеріалів провадження суд апеляційної інстанції констатував, зокрема, те, що апеляційну скаргу на вирок місцевого суду щодо засудженого подано адвокатом, повноваження якого підтверджено копією свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю та ордером на надання правничої (правової) допомоги засудженому, отже, адвокатом підтверджено свої повноваження на участь у кримінальному провадженні відповідно до норм КПК.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховний Суд адвокат ордер кримінальне провадження

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Верховний Суд пояснив, чи має в ордері адвоката зазначатися номер кримінального провадження і процесуальний статус підзахисного

Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду, який повернув адвокату скаргу, бо в ордері не було посилання на те, у якому саме кримінальному провадженні адвокат має повноваження, і на процесуальний статус особи, якій надається правова допомога.

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